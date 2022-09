Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda giovedì 22 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Niko si convincerà ad essere più malleabile nei confronti di Micaela. Ma quando durerà questa tregua?

La polizia, intanto, condurrà le sue indagini per capire chi sia il responsabile del tentato omicidio di Roberto e Marina.

Upas, trama 22 settembre: Niko diventa più docile con Micaela

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 22 settembre sarà affrontata la storyline che riguarda Niko e Micaela.

Il giovane Poggi sta ancora elaborando il lutto per la morte della moglie Susanna. Pertanto si renderà conto di aver esagerato nei confronti della madre di suo figlio, sfogando su di lei il suo dolore. A questo punto il ragazzo assumerà una linea più morbida nei confronti della sorella di Serena.

Upas, spoiler 22/9: il giovane Poggi si irrigidisce nuovamente

Le anticipazioni relative alla puntata di Upas del 22 settembre rivelano che la serenità fra Niko e Micaela durerà ben poco. Il figlio di Renato, difatti, aveva deciso di sotterrare l'ascia di guerra per non far soffrire ulteriormente Jimmy. Tuttavia Micaela farà qualcosa che provocherà la rabbia di Niko. Quest'ultimo, nonostante le buone intenzioni iniziali, tornerà ad avere un atteggiamento duro nei confronti della madre del bambino.

Non viene spoilerato nello specifico cosa farà la ragazza, tuttavia viene da presumere che si tratti di qualcosa di piuttosto grave, tanto da far cambiare nuovamente idea al giovane Poggi. La persona che ne risentirà maggiormente di questa situazione sarà ovviamente il piccolo Jimmy, già addolorato per la perdita di una figura tanto importante per lui.

Upas, anticipazioni 22 settembre: la polizia indaga sull'avvelenamento di Ferri e Giordano

Nel corso della puntata di Upas del 22 settembre si parlerà anche della nuova storyline che vede coinvolti Ferri e Marina. Dunque l'episodio si tingerà di giallo, con le varie teorie e supposizioni su chi possa aver avvelenato la coppia.

La polizia si metterà a lavoro per capire quanto prima chi possa essere il colpevole. Tuttavia non sarà certo facile scoprire chi sia l'omicida. Del resto Roberto e Marina hanno non pochi nemici e non è certo facile poter stabilire chi sia la persona ad averla a tal punto con loro due. Non viene anticipato se le condizioni di salute del dottor Ferri subiranno o meno delle variazioni.

Raffaele, al contempo, sarà oberato da diversi pensieri che lo metteranno in una posizione difficile dal punto di vista morale. Non viene, però, preannunciato di cosa possa trattarsi nello specifico.