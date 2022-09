La soap opera Terra Amara continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 e, le anticipazioni turche su quello che succederà nel corso delle prossime puntate, rivelano che per Yilmaz arriverà il momento di una rivelazione a dir poco sconvolgente e clamorosa.

Protagonista di questa confessione sarà Zuleyha, la quale durante un incontro "faccia a faccia" con il suo grande amore, lo metterà al corrente di un segreto che gli ha taciuto per troppo tempo e che, adesso, sente il bisogno di confessare per sentirsi in pace con sé stessa.

Mujgan mette in pericolo la vita di Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Mujgan si rivelerà sempre più spietata nei confronti di Zuleyha, nonostante quest'ultima le abbia giurato che tra lei e Yilmaz non c'è nulla e che non sono amanti.

Eppure, ciò non basterà a placare l'ira della dottoressa, la quale metterà a rischio la vita della sua rivale e proverà in tutti i modi a toglierle la vita.

Di conseguenza, Zuleyha si ritroverà in un letto di ospedale: per fortuna le condizioni di salute della donna sono positive e non rischia la vita.

Immediata la reazione di Yilmaz che, nel momento in cui scoprirà che la donna si trova in ospedale, non esiterà neppure un solo istante a correre da lei.

Zuleyha fa una confessione choc a Yilmaz: anticipazioni Terra Amara trame turche

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, la visita in ospedale di Yilmaz, permetterà alla donna di cogliere la palla al balzo per liberarsi di un peso che porta sul cuore da troppo tempo.

Zuleyha, infatti, si lascerà andare ad una confessione decisamente inaspettata che finirà per sconvolgere e stravolgere la vita di Yilmaz.

La donna si farà coraggio e, dopo tanto tempo, rivelerà all'uomo che il piccolo Adnan in realtà è suo figlio. Il padre del bambino non è Demir, così come tutti hanno creduto fino a questo momento: la donna ha mentito per non creare un putiferio nel suo matrimonio.

Demir sconvolto dalla confessione di Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Una confessione spiazzante, che lascerà senza parole Yilmaz, il quale resterà profondamente colpito da questa rivelazione choc.

Yilmaz non potrà che essere arrabbiato e deluso nei confronti della donna per avergli mentito per tutto questo tempo e per averlo privato della possibilità di stare insieme a suo figlio.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, al tempo stesso, Yilmaz non avrà dubbi sul fatto che sia stata Hunkar ad escogitare questo piano e a costringere Zuleyha a mentire sul nome del vero padre del piccolo Adnan.

Insomma, la situazione promette grandi scintille anche se la donna metterà subito in chiaro le cose a Yilmaz: se prova a toglierle suo figlio, non ci penserà neppure un solo istante a togliersi la vita.