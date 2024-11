Nelle prossime puntate di Endless love, i Kozcuoğlu avranno un problema da risolvere. Leyla è a conoscenza del fatto che Galip ha fatto seppellire illegalmente delle scorie radioattive e vuole denunciarlo. Per impedirglielo, Galip ordinerà a uno dei suoi uomini di ucciderla, ma il tentativo fallirà, lasciando però Leyla in gravi condizioni. Padre e figlio saranno in difficoltà: temeranno che, al suo risveglio, Leyla possa parlare. Per questo motivo, Galip sarà determinato a eliminarla definitivamente: "Farò tutto ciò che è in mio potere per non farle riaprire gli occhi: Emir, Leyla non sopravviverà".

Nihan scopre che Leyla rischia di morire

Ci sarà l'ennesimo litigio tra Kemal ed Emir, con Nihan come spettatrice. Quest'ultimo ha tentato di eliminarlo, dando fuoco alla nuova casa di Nihan, in cui Kemal si trovava intrappolato privo di sensi. Una discussione molto animata, dove Kemal darà anche un pugno in faccia a Emir.

Tutto verrà bloccato dalla telefonata che Vildan farà alla figlia, in cui le dirà che Leyla è in condizioni disperate in ospedale, dopo essere stata colpita da uno sparo. La donna è in pericolo a causa di Galip. È stato uno dei suoi uomini a spararle su sua richiesta. Galip teme Leyla, perché ha scoperto che ha fatto seppellire illegalmente delle scorie radioattive. Prima che lei potesse parlare, ha provato a farla uccidere.

Tentativo fallito, visto che la donna non è morta.

Quando sentirà la notizia, Emir capirà che c'è lo zampino del padre. Mentre Nihan andrà in ospedale con Kemal, lui telefonerà Galip, dicendogli che lo vuole incontrare subito in un luogo appartato.

Emir contro il padre

"Avevi detto che non avresti fatto nulla a mia insaputa", dirà Emir arrabbiato al padre, ma Galip proverà a difendersi: "Aveva scoperto tutto, non avevo altra scelta".

Emir non sarà per niente magnanimo con il padre: "Tra le tue più grandi capacità c'è quella di saper rovinare tutto". Galip, però, gli ricorderà una cosa: "Non solo ho salvato me, ma anche l'azienda. Se la faccenda venisse a galla, non saremmo in grado di affrontare questo scandalo".

Emir proverà a far ragionare il padre: "Se Leyla dovesse sopravvivere e ricordare ciò che è accaduto, saremmo nella stessa situazione".

Galip sarà convinto di una cosa: "Farò tutto ciò che è in mio potere per non far riaprire gli occhi a quella donna: Emir, Leyla non sopravviverà".

I Kozcuoğlu più uniti che mai

Emir non sarà d'accordo con il padre: "Non farai nessun passo a mia insaputa, perché tutti saranno lì intorno a proteggerla, da Kemal, ad Ayhan, fino alla polizia: non osare correre un altro rischio". Emir preciserà anche un'altra cosa: "Ti ricordo che hai toccato un punto dolente di Kemal e Nihan, non smetteranno di indagare su ciò che è successo, che Leyla sopravviva o no. Non lasciare nessun punto scoperto, altrimenti per noi sarà la fine".

Emir darà un ultimo avvertimento al padre: "Noi Kozcuoğlu dobbiamo essere più uniti che mai in questo momento".