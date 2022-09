Una nuova settimana con gli appuntamenti con la soap Terra Amara sta per prendere il via. Durante le puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre, molti altarini verranno a galla. In particolare Sabahattin scoprirà che la moglie lo tradisce con Veli. Il dottore andrà dalla nipote di Hunkar con le prove schiaccianti e le dirà per l'ennesima volta che vuole il divorzio. Dall'altra parte Sermin verrà a conoscenza dalla zia che Veli è in realtà un truffatore. Un nuovo attacco di gelosia di Demir metterà in pericolo la vita di Yilmaz.

Anticipazioni Terra Amara, puntate al 9 settembre: Saniye ha un incidente

Purtroppo la moglie di Gaffur avrà un'incidente in seguito al quale perderà il suo bambino. Hunkar scoprirà che Gulten si trova nella tenuta di Yilmaz e Fekeli. La donna rinuncerà a licenziare Gaffur e la moglie solo perché crederà che quest'ultima sia incinta. Gulten farà ritorno dagli Yaman, dove la matriarca spiegherà alla ragazza che nessuno la obbligherà a sposarsi. La sorella di Gaffur si recherà a fare degli acquisti e scoprirà che Sermin ha dei debiti. Hunkar scoprirà della relazione della nipote con Veli. La madre di Demir confesserà alla moglie del medico che Veli è un truffatore.

Zuleyha andrà al villaggio dei lavoratori, dove troverà Nazire in preda a un attacco epilettico.

Poco dopo arriverà anche Yilmaz e i due si recheranno insieme in ospedale. Akkaya si offrirà di dare un passaggio verso casa alla sua ex. Nel mezzo del tragitto, però, i due verranno intercettati da Demir, che andrà su tutte le furie. Zuleyha si troverà costretta a dichiarare amore a Demir per salvare la vita di Yilmaz.

Spoiler Terra Amara dal 5 al 9/9: Yilmaz finisce in coma

In seguito a un incidente, Yilmaz finirà in coma. Fekeli sarà convinto che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Demir. Zuleyha si servirà dell'aiuto di Sabahattin per dare un sonnifero ad Hunkar e recarsi in ospedale per trovare Yilmaz. Il figlioccio di Fekeli si risveglierà ben presto dal coma e si candiderà a Presidente della Camera di commercio.

Hunkar avrà sempre più timore che sua nuora possa tradire il figlio con Akkaya.

Sermin incontrerà Veli e lo informerà di essere al corrente del fatto che sia un truffatore. Il fratello di Zuleyha ricatterà la donna, minacciando di dire a tutti che in realtà Yilmaz e Zuleyha stavano insieme e che non sono fratello e sorella. Una scoperta che lascerà Sermin di stucco e che utilizzerà per ricattare la zia. Dall'altro lato, anche la madre di Demir ricatterà Sermin perché in possesso delle foto compromettenti di lei e Veli. Nel frattempo Demir e Cengo festeggeranno l'acquisto di un nuovo terreno, anche se avranno timore della concorrenza di Yilmaz.