Puntate ricche di colpi di scena attendono i fan di Terra Amara, la soap di successo di Canale 5. I telespettatori assisteranno a svolte drammatiche che incideranno sulle vite di Yilmaz e Züleyha. In particolare i colpi di scena avverranno nelle puntate in onda martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022. Tutto inizierà da un "riavvicinamento" tra i due ex fidanzati, che non andrà giù al ricco Yaman. Ciò porterà a delle conseguenze spiacevoli per il giovane Akkaya, che finirà per assistere a una dichiarazione d'amore di Zuleyha al marito Demir.

Anticipazioni Terra Amara 6 settembre: Zuleyha e Yilmaz portano Nazire in ospedale

Le vicende di Terra Amara, in onda su Canale 5, saranno caratterizzate da momenti drammatici. Nonostante abbia accettato di allontanarsi da Yilmaz per riabbracciare il piccolo Adnan, Züleyha continuerà ad amare l'ex fidanzato. Il giovane, dal canto suo, tenterà di voltare pagina. Tuttavia i loro destini si intrecceranno ancora una volta. Secondo le anticipazioni, un giorno la ragazza si recherà al villaggio dei lavoratori per portare degli abiti. Quando, però, giungerà al torrente troverà Nazire priva di conoscenza per una crisi epilettica e si affretterà a soccorrerla. Nel frattempoYilmaz verrà avvertito e si precipiterà sul posto.

Intanto Gulten si ritroverà per le mani un pacchetto per Sermin e scoprirà che la donna ha un debito. Poco dopo ne verrà a conoscenza Hunkar, la quale capirà che la nipote è stata ingannata da Veli e cercherà di farle capire di essere la vittima di una truffa. Di fronte alle parole della zia, la donna rimarrà scioccata.

Terra Amara, trama 7 settembre: Yilmaz assiste alla dichiarazione d'amore di Zuleyha a Demir

Le anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che, dopo aver visto che Nazire non ha ripreso conoscenza, Züleyha e Yilmaz la porteranno in ospedale. Nel frattempo Fadik avrà assistito alla scena e andrà di gran corsa dal signor Demir per informarlo di aver visto la moglie in compagnia dell'ex fidanzato.

L'uomo andrà su tutte le furie e si metterà immediatamente alla guida per raggiungerli. Intanto, dopo aver accompagnato Nazire in ospedale, il giovane Akkaya riporterà l'ex fidanzata a casa. Tuttavia rimarranno sorpresi quando Demir taglierà loro la strada impedendo all'auto il passaggio. Il ricco imprenditore non esiterà a puntare una pistola contro il suo rivale, che reagirà nello stesso modo. In men che non si dica i due uomini si ritroveranno l'uno di fronte all'altro. Tuttavia, prima che la situazione finisca in tragedia, Züleyha scenderà dalla macchina e si frapporrà tra i due. Per impedire che il marito spari, la giovane lo implorerà di non fare qualcosa che lo allontanerebbe da lei e dal piccolo Adnan. Per convincerlo, infine, gli dichiarerà il suo amore.