Mediaset sospende l'appuntamento con Terra Amara nel daytime di Canale 5. Dopo un'estate da record di ascolti e dopo che le trame della soap opera turca, con protagonisti Zuleyha e Yilmaz, stavano appassionando sempre più gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, ci sarà una vera e propria "doccia gelata" per i numerosi fan e spettatori.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera rivelano che dal 19 settembre non ci sarà più spazio in daytime e, al momento, le nuove puntate risultano rimandate all'autunno 2022.

Mediaset sospende la soap Terra Amara nel daytime

Nel dettaglio, l'appuntamento con Terra Amara è stato uno dei più fortunati di questa stagione estiva del Biscione. La serie turca ha appassionato una media di circa due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, toccando punte di share del 25% in daytime,

Un vero e proprio boom di ascolti nel daytime di Canale 5, confermato anche in queste prime settimane di settembre, quando nonostante il cambio orario e il passaggio alle 16:30 circa, la serie turca ha conquistato comunque una media alta di spettatori, mantenendo uno share superiore al 25-26%.

Insomma un successo su tutti i fronti per questa soap che, giorno dopo giorno, sta continuando ad intercettare il gradimento degli spettatori di Canale 5.

Dal 19 settembre non ci sarà più Terra Amara nel pomeriggio Mediaset

Eppure, nonostante questo boom di ascolti e le trame sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena, in casa Mediaset hanno scelto di sospendere l'appuntamento quotidiano con Terra Amara.

A partire da lunedì 19 settembre 2022, il daytime feriale di Canale 5 farà a meno dei nuovi episodi della soap opera turca, la quale risulta ufficialmente sospesa.

Per Terra Amara non ci sarà più spazio nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dove a tenere banco sarà il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi, così come proseguirà l'appuntamento con la soap Un altro domani ma in versione notevolmente ridotta rispetto alle puntate trasmesse fino ad oggi.

Le nuove puntate di Terra Amara presto su Canale 5

Per la soap turca, quindi, ci sarà questa inaspettata sospensione che sta agitando già moltissimo i fan sui social.

In tanti, infatti, si sono scagliati contro questa decisione Mediaset e, in particolar modo su Twitter, gli appassionati si chiedono come sia possibile sospendere un prodotto così forte che sta conquistando picchi ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Tuttavia, i fan di Terra Amara possono stare tranquilli, perché le nuove puntate della soap saranno comunque trasmesse su Canale 5, dato che Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda delle quattro stagioni. E, l'appuntamento con la soap opera turca, quasi sicuramente tornerà in onda questo autunno nella fascia del primo pomeriggio.