Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a vivere uno dei momenti più complicati e difficili della sua vita.

La protagonista femminile della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio Mediaset riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Yilmaz ma, nel momento in cui tutto andrà nel migliore dei modi, farà i conti con un colpo di scena del tutto inaspettato, che segnerà per sempre la sua vita.

Yilmaz coinvolto in un incidente, Zuleyha disperata: nuove anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha riuscirà finalmente a essere libera di vivere la sua storia d'amore con Yilmaz.

Tra i due si accenderà la fiamma della passione e insieme saranno pronti a costruire insieme il loro futuro.

Tutto sembrerà procedere nel verso giusto, fino a quando non si verificherà un evento del tutto inaspettato e inatteso.

Gli spoiler della soap opera turca rivelano che Yilmaz scoprirà che suo figlio è stato coinvolto in un incidente e si metterà subito alla guida della sua macchina per raggiungerlo in ospedale.

Il tragitto, però, si rivelerà fatale. Complice l'agitazione e il profondo senso di angoscia che proverà nei confronti del figlio, Yilmaz si ritroverà a sua volta vittima di un terribile incidente stradale.

Zuleyha scopre che Yilmaz è deceduto: anticipazioni turche Terra Amara

Un destino a dir poco crudele e beffardo per l'uomo che, una volta giunto in ospedale, andrà incontro a un repentino peggioramento del suo quadro clinico.

Le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che i medici informeranno Zuleyha del fatto che il suo amato deve essere operato in fretta e furia, perché non c'è tempo da perdere.

Zuleyha apparirà disperata e pregherà in tutti i modi il suo amato di non lasciarla sola. Purtroppo, però, il verdetto finale sarà nefasto: l'operazione non andrà nel modo sperato e così Zuleyha scoprirà dai medici che il suo amato Yilmaz è deceduto.

L'uomo è passato a miglior vita e questa tremenda confessione getterà nello sconforto la donna, la quale si lascerà andare a un duro crollo emotivo.

Sospesa la programmazione di Terra Amara su Canale 5

Intanto, in attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap opera su Canale 5, in casa Mediaset hanno scelto di stoppare la programmazione di Terra Amara in daytime.

Dal prossimo 19 settembre il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche e tra queste, spicca l'assenza della soap opera turca, sparita dal palinsesto a differenza di Un altro domani che, al contrario, proseguirà alle 16:50 seppur in versione ridotta.

I fan di Terra Amara, però, dovrebbero tornare a vedere le puntate inedite della soap a partire da ottobre/novembre 2022, quando la soap dovrebbe tornare in onda al posto di Una Vita.