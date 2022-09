Arrivano le attese Anticipazioni tv di Un Posto al Sole per la puntata del 2 settembre 2022. Nell'episodio di ieri, i telespettatori sono stati molto felici di vedere Susanna in reparto e in buone condizioni. Tuttavia, la ripresa sarà lunga e proprio per questo motivo, Niko ha chiesto a Susanna di sposarsi in ospedale, dato che ormai è tutto pronto. Una proposta che è stata accolta con entusiasmo, ma andrà davvero tutto liscio? Purtroppo non ci sono buone notizie per Viola, ancora in coma e non fuori pericolo. Il pianto disperato di Ornella, tornata a casa per riposarsi un po', ha spezzato il cuore dei fan di Upas.

E poi c'è stato il ritorno di Micaela, che porterà molti guai a Manuela, quando Niko verrà a sapere del tranello che è stato ordito alle sue spalle.

Di seguito, la trama dettagliata della puntata di Un posto al sole in onda domani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna e Niko marito e moglie

Nell'episodio della Soap in onda alle 20.50 su Rai3 vedremo il ritorno di Silvia ancora ignara di quanto successo durante la sua assenza. A informarla saranno Silvia e Diego, visibilmente sconvolti e preoccupati per quello che potrebbe accadere. Se Susanna sembra stare meglio ed è al settimo cielo per aver sposato Niko, Viola, ancora in coma e in gravi condizioni e a preoccupare è lo stato del suo fegato.

Ma attenzione, perché un colpo di scena potrebbe cambiare nuovamente tutto.

Un'inaspettata tragedia potrebbe infatti stravolgere le trame di Un Posto al Sole nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, Franco e Nunzio sono alla caccia di Valsano. Con loro c'è il fedele Damiano, che ha deciso di dare loro protezione, vista la pericolosa situazione.

La loro determinazione è stata premiata, dal momento che hanno scoperto dove si nascondeva Lello.

Silvia spiazzata: Un Posto al Sole anticipazioni 2 settembre 2022

La povera Silvia, come del resto tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, non potevano immaginare ciò che sarebbe successo a Susanna e Viola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Silvia sarà spiazzata dalle ultime notizie che le darà Rossella, ma non solo: a preoccuparla sarà lo stato d'animo di Diego, distrutto per le condizioni disperate di Viola.

Per fortuna, con Valsano in galera, c'è un grosso problema in meno. Raffaele e Franco si sono fatti coraggio a vicenda, certi che Viola, forte come suo solito, ce la farà.

Un Posto al Sole: Susanna si sente male

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano poi che Diego troverà in Silvia una valida confidente, che saprà dargli coraggio in questo tragico momento. Ora più che mai occorre farsi forza, anche per la stessa Viola. Niko, vestito da sposo, è pronto a raggiungere la sua Susanna in ospedale per sposarla, emozionato come non mai. Filerà tutto liscio? A quanto pare no, visto che dopo aver sposato Niko ha accusato un grave malore.

Ricordiamo che Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 alle 20:50 dal lunedì al venerdì e che le puntate possono essere riviste su RaiPlay.