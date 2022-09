Nelle prossime puntate di Terra Amara, i problemi economici di Cengaver e Nihal, legati alla lite con i coniugi Yaman, avranno delle ripercussioni anche sul loro matrimonio. Come ci rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, incolpando l'amico della diffusione del pettegolezzo sulla precedente relazione tra Zuleyha e Yilmaz, Demir deciderà di chiudere la società appena aperta con Cengaver mettendolo sul lastrico visto che non gli restituirà il denaro investito. Cengaver, che litigherà anche con la moglie avendo scoperto della sua richiesta di denaro a Zuleyha per salvare il fratello, lascerà la casa coniugale mentre gli ufficiali giudiziari giungeranno per pignorare alcuni oggetti di valore.

Il pettegolezzo su Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla coppia formata da Cengaver e Nihal. Seguendo la storyline della soap turca, ben presto il matrimonio dei due entrerà in crisi come conseguenza di grossi problemi finanziari. Dopo aver investito i suoi soldi per mettere in piedi una nuova società con Demir, Cengaver rifiuterà al cognato un grosso prestito. Disperata per il futuro del fratello, Nihal chiederà il denaro a Zuleyha ma quest'ultima affermerà di non aver accesso ai conti degli Yaman.

Nihal a questo punto minaccerà l'amica affermando di sapere cosa la legava in passato a Yilmaz. Le due donne litigheranno e la situazione per Nihal continuerà a complicarsi quando in paese si diffonderà il pettegolezzo proprio sulla relazione tra la moglie di Demir e Akkaya.

Demir stesso accuserà l'amico, in realtà ignaro tutto, delle voci riguardanti Zuleyha così deciderà di chiudere subito la società con lui senza restituirgli il denaro investito.

Lite tra Cengaver e Nihal

Quando Cengaver scoprirà delle minacce fatte da Nihal a Zuleyha, litigherà aspramente con la moglie ritenendola responsabile di tutti i suoi disastri.

Nihal cercherà in tutti i modi di giustificarsi con il marito affermando di non aver rivelato a nessun del rapporto che legava Zuleyha a Yilmaz ma non lo convincerà. Cengaver allor lascerà il tetto coniugale per riflettere un po' sul futuro del suo matrimonio.

I problemi per Nihal saranno solo all'inizio visto che ben presto degli ufficiali giudiziari busseranno alla porta della donna per pignorare alcuni oggetti della casa per poter così pagare alcuni dei debiti contratti nell'ultimo periodo.

Cengaver allora deciderà di aiutare la moglie chiedendo alle guardie di lasciare qualche giorno di tempo per poter sistemare la situazione economica. Questo però non rappresenterà un riavvicinamento tra i due coniugi che saranno ben lontani dal ritrovarsi.