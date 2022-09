Un nuovo mistero sta per arrivare nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda a settembre. L'esordio della settima stagione è andato oltre ogni previsione positiva, dato che lo share ha toccato picchi del 19%, registrando dunque ascolti altissimi. Partenza dunque con il botto, che vede già all'opera Adelaide alle prese con la vendetta contro Flora. Stando alle anticipazioni però, Umberto elaborerà un piano contro la contessa che, se dovesse andare in porto, la stroncherebbe.

Attenzione alla famiglia Amato, che andrà incontro a imprevedibili eventi.

Tutto inizierà quando Anna riceverà una telefonata dall'America che la sconvolgerà. La bella Imbriani farà le valigie per partire immediatamente, ma il comportamento che terrà con Salvatore desterà molti sospetti.

Anna parte improvvisamente per l'America: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nelle nuove puntate in onda a settembre, Anna e Salvo saranno impegnati ad accogliere Irene, arrivata a Milano dopo le vacanze estive. Tutto sembrerà procedere bene e la coppia assaporerà il calore famigliare tanto desiderato.

Nel frattempo, Tina telefonerà a mamma Agnese, comunicandole di essere incinta. Anche se la gioia è tanta, c'è preoccupazione, in quanto la sua gravidanza è a rischio. A proposito di questa trama, alcune indiscrezioni de Il Paradiso delle Signore ipotizzano che il bambino della giovane Amato possa essere di Vittorio.

Ma di questo se ne parlerà più avanti.

Agnese partirà per Londra, senza sapere che a breve anche Anna sarà in procinto di lasciare Milano per andare in America.

La madre di Anna deve sottoporsi a una delicata operazione

In una giornata come tante, Anna riceverà una chiamata decisamente allarmante, ma non dirà nulla a nessuno.

Con tutta probabilità, la notizia la riguarda molto da vicino e potrebbe cambiare per sempre la sua vita con Salvatore.

Secondo le nuove anticipazioni, la terrorizzata Imbriani dirà a Salvatore che deve lasciare subito Milano per recarsi in America, in quanto sua madre è malata e deve sottoporsi a una delicata operazione. Ma sarà davvero così?

Anna mente a Salvatore, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Salvatore, ovviamente, si proporrà di accompagnare Anna e la madre in America, ma rimarrà stupito dallo strano comportamento della moglie, che lo convincerà a restare a Milano: come mai non vuole che parta con lei?

Il pensiero va subito a Quinto che, come emerso dagli spoiler Il Paradiso delle Signore trapelati nei mesi estivi, si scoprirà essere vivo. Forse, chi ha chiamato Anna era proprio lui. Al momento non ci sono molto dettagli su questa strana vicenda, ma siamo certi che l'imminente partenza di Anna nasconda qualcosa.