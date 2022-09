Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara proseguono concentrandosi su Nihal, la moglie di Cengaver. Secondo le puntate già andate in onda in Turchia, infatti, ben presto, la donna avrà dei problemi con il marito, che avendo investito tutti i loro risparmi per avviare un'attività con Demir non potrà aiutare il cognato a saldare un debito.

Nihal chiederà aiuto a Zuleyha, con la quale ha stretto un rapporto di amicizia, ma lei non potrà offrire denaro non avendo accesso al conto degli Yaman. Questo farà infuriare la moglie di Cengaver che userà un tono minaccioso con la giovane Altun rivelandole di sapere cosa la legava a Yilmaz.

A questo punto Zuleyha si sentirà minacciata e dirà a Nihal di non cercarla più.

Nihal si scaglia contro la sua amica

Nelle prossime puntate di Terra Amara, ci saranno nuove discussioni e a nuovi intrighi che prenderanno il via dalla discussione che Zuleyha avrà con Nihal. Seguendo la storyline della soap turca, Nihal si scaglierà contro il marito il quale ha deciso di utilizzare tutti i risparmi della loro famiglia per avviare una nuova società con Demir. Cengaver cercherà di tranquillizzare la moglie promettendole grossi guadagni per il futuro ma le cose si complicheranno quando Levant, fratello di Nihal, chiederà un prestito per saldare un debito che potrebbe condurlo in carcere.

Naturalmente, a corto di liquidità, Cengaver rifiuterà il prestito al cognato in quale in passato già altre volte gli aveva chiesto grosse somme di denaro mai restituite.

Disperata per la sorte del fratello, Nihal chiederà aiuto a Zuleyha, ma la donna non potrà offrire denaro all'amica. Infatti, Altun spiegherà che - nonostante sia la moglie di Demir - non ha alcun accesso ai conti bancari della famiglia Yaman. Ma Nihal andrà su tutte le furie e dirà con tono minaccioso di aver scoperto che lei e Yilamz hanno avuto una relazione, anche se fingono il contrario.

Nihal chiede scusa a Zuleyha

Nihal rincarerà la dose, chiedendo in maniera minacciosa perché lei dovrebbe tenere il segreto sulla sua relazione con Yilmaz se poi lei non vorrà neanche offrirle un prestito. Questo tono non piacerà per nulla a Zuleyha, la quale si sentirà attaccata e dirà a Nihal di non cercarla mia più. Altun, poi, accuserà il marito di aver sbagliato a rivelare a Cengaver cosa la legava in passato a Yilmaz.

Nel frattempo, Nihal si pentirà del tono usato con l'amica e deciderà di andare alla villa per scusarsi con l'amica. Zuleyha però non sembrerà disposta a cedere. Intanto, Hunkar capirà che tra le due amiche è successo qualcosa che ha turbato il loro rapporto.