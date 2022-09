Il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì 19 settembre prenderà il via la settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio in veste di opinioniste, la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In anteprima, il blogger Davide Maggio ha rivelato i nomi di coloro che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d'Italia. Confermati nel cast Pamela Prati che ritorna in televisione dopo la querelle sull'inesistente Mark Caltagirone, Giovanni Ciacci e l'ex fidanzato della showgirl Argentina Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Nel cast anche due ex tronisti di Uomini e Donne.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7: arriva Ginevra Lamborghini

Nella casa del Grande Fratello Vip arriva Ginevra Lamborghini, sorella della nota cantante Elettra. Influencer, su Instagram ha più di 66 mila followers. Ci sarà poi come anticipato nei giorni scorsi, Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Tra i concorrenti anche l'ex pallavolista Amauris Pérez e la cantante Wilma Goich che ha raggiunto il successo con il brano del 1965 dal titolo "Le colline sono in fiore". Nel 2020 poi è stata colpita da un profondo dolore, la morte di sua figlia Susanna nata dal matrimonio con Edoardo Vianello. Ci sarà poi il fratello di Gene Gnocchi, Charlie speaker radiofonico su Rtl e inviato di Striscia la notizia.

Due ex tronisti nella casa del Grande Fratello Vip 7

Come già anticipato nella casa arriverà Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne felicemente fidanzato con Soraia Cerruti. Ci sarà poi la trentacinquenne giornalista Sara Manfuso, moglie del deputato del PD Andrea Romano. Nel cast anche Carolina Marconi. La showgirl di origini venezuelana ha raccontato la sua lotta contro il cancro al seno e il suo desiderio di voler diventare presto mamma.

Tra gli altri, la modella e influncer da 120 mila followers Nikita Pelizon, l'ex velina e ragazza di Non è la Rai Cristina Quaranta, l'ex direttore del Tg1 Attilio Romita e la conduttrice Patrizia Rossetti. Ci saranno poi: l'attrice e comica Gegia, l'icona del mondo LGBTQ+ Eleonoire Ferruzzi, il volto di Forum e speaker a Rtl Edoardo Donnamaria, l'ex tronista Daniele Del Moro, l'ex fidanzato di Taylor Mega Alberto De Pisis, l'influencer Sofia Giaele De Donà, il Tik Toker George Ciupilan e il confuttore di Bim Bum Bam e inviato di Stranamore Marco Bellavia.A condurre il GF Vip party ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Sophie Codegoni invece sarà al timone di Casa Chi. In studio, ad occuparsi dei social arriverà Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha infatti anticipato che quella che comincerà lunedì prossimo sarà l'edizione più social di sempre.