Su Canale 5 proseguono le avventure della telenovela di origini turche Terra amara, la cui messa in onda potrebbe essere sospesa, oppure fare i conti con una nuova variazione di orario, a causa del ritorno di Uomini e Donne, Amici 22 e del Grande Fratello Vip 7. Nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 14 settembre 2022, ci sarà il decesso improvviso di Veli Erdönmez (Mustafa Açılan) che verrà reso noto da Hunkar Yaman (Vahide Perçin). Quest’ultima a sorpresa verrà affrontata dal capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), che la minaccerà per tornare a lavorare nella sua tenuta e per non essere lasciato dalla moglie Saniye (Selin Yeninci).

Anticipazioni Terra amara, episodio del 14 settembre: Hunkar annuncia la morte di Veli, Sermin disperata

Nel cinquantatreesimo episodio dello sceneggiato, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 14 settembre a partire dalle ore 16:30 circa, Yilmaz (Uğur Güneş) non avrà altra scelta oltre a quella di arrendersi, accettando la sconfitta politica nei confronti del rivale in amore Demir (Murat Ünalmış). Infatti quest’ultimo diventerà il presidente della camera dell’industria, ma a decretare il suo trionfo sarà un solo voto di differenza. Intanto Hunkar, tra le mura della sua tenuta, parlerà del decesso di Veli con Sermin (Sibel Taşçıoğlu): la disperazione di quest’ultima non passerà di certo inosservata agli occhi di Zuleyha (Hilal Altınbilek).

A questo punto la moglie del dottor Sabahattin (Turgay Aydın) vuoterà il sacco, ammettendo alla protagonista della soap opera di aver intrapreso una tresca clandestina con il suo malvagio fratellastro e di essersi resa conto soltanto in seguito che si è preso gioco di lei truffandola.

Gaffur e Saniye vengono derubati, Hunkar messa alle strette dal suo capomastro

A proposito di denaro, un borseggiatore rapinerà Gaffur e Saniye. I due coniugi, non appena si troveranno in una pessima situazione economica, si vedranno costretti ad alloggiare a casa di Suna, la zia del capomastro.

Successivamente Saniye lancerà un ultimatum al marito: gli dirà di convincere gli Yaman a farli tornare a vivere nella loro tenuta, altrimenti non ci penserà due volte a mettere la parola fine alla loro storia d’amore. Gaffur, parecchio in crisi a causa del ricatto inaspettato della consorte, arriverà a fare un gesto insolito, in quanto metterà alle strette la sua padrona Hunkar e la minaccerà.