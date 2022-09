Altri guai in vista per Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Infatti la nonnina Azize scapperà nuovamente dalla tenuta e Yilmaz, accidentalmente, la investirà con la sua auto. Le sue condizioni di salute, in un primo momento, sembreranno disperate e il tutto potrebbe far partire l'ennesima guerra tra gli Yaman e Yilmaz.

L'incidente stradale che vede coinvolta Azize

Tra gli Yaman e Yiilmaz ci sarà una nuova guerra all'orizzonte e verrà causata da un incidente che vedrà come protagonista la nonnina Azize. Mentre Fadik riposerà, la nonna fuggirà dalla fattoria.

A causa del buio e della pioggia, la donna verrà investita con la macchina da Yilmaz.

Le condizioni di salute della nonnina non saranno delle migliori, così Yilmaz deciderà di portarla subito in ospedale, salvandole in questo modo la vita. Infatti i medici rassicureranno sia Hünkar che Demir che le condizioni della donna non sono gravi. Dovrà solo rimanere sveglia tutta la notte, per capire se il trauma subito potrebbe evolversi in qualcosa di più grave.

Behice ancora contro Hünkar

Hünkar veglierà la madre, mentre Demir rientrerà nella villa. Mamma Yaman, in ospedale, coglierà l'occasione per fare visita a Fekeli, visto che è ricoverato a causa di un infarto. Con l'assenza di Demir, i due faranno un po' i "piccioncini", ma proprio in quel momento entrerà nella stanza Behice.

Quest'ultima incolperà Hünkar di essere la causa dell'infarto di Fekeli e subito dopo la butterà fuori dalla stanza.

Intanto, dopo la morte di Zelis, a causa di una malattia incurabile, Saniye e Gaffur si prenderanno cura di sua figlia, Üzüm. La coppia farà di tutto per farle pesare il meno possibile l'assenza della madre, ma ovviamente la cosa non sarà per niente facile.

La bambina piangerà ogni notte e al mattino chiederà sempre di accompagnarla al cimitero per farle visita. Saniye, dentro di lei, ha sempre sperato che la bimba si sarebbe adattata più facilmente, ma purtroppo non sarà così.

Sermin denuncia Sabahattin per abusi

Sermin, invece, ha provato a sabotare il matrimonio tra Sabahattin e Jülide. Se in un primo momento è riuscita a separarli, successivamente i due sono tornati insieme.

La donna, però, non si arrenderà al primo ostacolo, così deciderà di organizzare un altro piano

Sermin, infatti, denuncerà Sabahattin e lo accuserà di aver abusato di lei. Addirittura si presenterà presso l'ufficio di Jülide con il volto tumefatto. Ovviamente il dottore farà tutto per difendersi, dicendo alla compagna che non l'ha sfiorata nemmeno con un dito ed è chiaro, viste le vicissitudini, che Sermin sta nuovamente mentendo. Cosa farà la pm?