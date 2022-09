Saniye potrà quasi definirsi "mamma" nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna, infatti, prometterà a Zelis di prendersi cura di sua figlia Üzüm. Alla donna, infatti, non resterà tanto da vivere, in quanto l'è stato diagnosticato un tumore incurabile. Anche con l'aiuto degli Yaman, la piccola avrà la possibilità di trovare una nuova famiglia.

Le gravi condizioni di salute di Zelis

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Saniye andrà incontro a una dura realtà. Tra le abitanti delle baracche c'è Zelis, che purtroppo non nutre di un ottimo stato di salute.

Verrà accompagnata in ospedale proprio da Gaffur e Saniye, ma la donna ha anche una figlia piccola, Üzüm, e sarà proprio la coppia a prendersi cura di lei, ospitandola a casa.

Purtroppo le condizioni di Zelis saranno gravissime: le verrà diagnosticato un tumore e le speranze di vita saranno praticamente nulle. Anche a villa Yaman saranno informati di tutto, e Hünkar e Demir prometteranno a Saniye che alla piccola Üzüm non mancherà mai nulla.

La morte di Zelis

Consci che Zelis potrebbe morire da un momento all'altro, Gaffur e Saniye decideranno di accompagnare la piccola Üzüm dalla madre. Durante questa occasione la donna straccerà una promessa a Saniye: dovrà prometterle che dopo la sua morte si prenderà cura di Üzüm.

Saniye, ovviamente, manterrà la promessa e dopo pochi istanti Zelis esalerà l'ultimo respiro. Saniye, in qualche modo, avrà l'occasione di diventare una mamma, il suo più grande desiderio.

Sabahattin vuole che Sermin esca dalla sua vita

Sermin, invece, riuscirà nel suo intento: farà saltare il matrimonio tra Sabahattin e Jülide. Infatti quest'ultima deciderà di lasciare il suo compagno.

Ovviamente il dottore sarà devastato, visto che finalmente aveva trovato la tanto acclamata serenità sentimentale. Fin dal primo momento, però, penserà che dietro la rottura possa esserci Sermin, così andrà a trovarla per chiederle spiegazioni.

Dopo aver capito che Sermin ha messo lo zampino, le chiederà di uscire definitivamente dalla sua vita.

Sa che è andata da Jülide solo per farle provare compassione, dicendole addirittura che prova ancora dei sentimenti per il dottore. Ormai sono divorziati, quindi deve solamente lasciarlo in pace.

Sermin, però, non capirà tanto il discorso, infatti continuerà a insistere sul fatto che lei e Sabahattin dovrebbero darsi un'altra possibilità, cosa che farà arrabbiare ancora di più il dottore. Nonostante venga rimbalzata continuamente, Sermin non avrà tanta intenzione di arrendersi, ma Sabahattin potrebbe reagire a questa situazione in maniera inaspettata.