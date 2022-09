Non cesseranno mai i piani diabolici di Sermin e nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, metterà in atto l'ennesimo. Dopo aver scoperto che Sabahattin e Jülide convoleranno presto a nozze, Sermin vorrà provare a sabotarle e per farlo non solo dirà alla pm molte menzogne, ma metterà in mezzo anche la figlia Betül. Come reagirà Jülide alle dichiarazioni false di Sermin?

Hatip e Rasid nei guai, rischiano di essere incriminati

Nelle prossime puntate di Terra Amara la polizia si recherà da Hatip per cercare Rasid. Per l'uomo c'è una denuncia a suo carico, visto che la notte prima ha litigato con una persona, e per tale motivo il pm Jülide vorrà interrogarlo.

Quando Hatip scoprirà la vicenda, dirà agli agenti che il giovane non si trova lì e che sarà sua premura accompagnarlo al commissariato quando lo troverà.

In realtà vorrà solo prendere tempo. Infatti sia lui che Rasid sono i colpevoli della morte di Çengaver. Era stato proprio Hatip a sparagli e lo aveva fatto di fronte non solo a Rasid, ma anche a Sermin. A ogni modo l'hanno sempre fatta franca, ma con questa denuncia le cose potrebbero cambiare. Quando Rasid rientrerà nella tenuta, Hatip gli dirà di nascondersi: se la polizia dovesse prendergli le impronte digitali, scoprirebbe che le stesse impronte si trovano nell'arma che ha ucciso Cengo. Gli darà dei soldi e lo inviterà a nascondersi in una delle tante capanne presenti nella sua proprietà.

Sermin vuole sabotare il futuro di Sabahattin e Jülide

Sermin, invece, cercherà di raggirare Jūlide. Sabahattin, infatti, le ha raccontato che il rapporto con la pm va a gonfie vele. I due hanno iniziato a frequentarsi e presto convoleranno a nozze. Sermin, ovviamente, vorrà impedire questo matrimonio, così si presenterà nell'ufficio di Jülide e la riempirà di bugie.

In primis le mentirà dicendole che, a causa del divorzio, i rapporti tra Sabahattin e la figlia Betül sono peggiorati drasticamente, e se lei dovesse sposare il dottore, tra padre e figlia si creerebbe un divario incolmabile. Sarà una bravissima attrice perché si metterà a piangere e continuando con le sue menzogne dirà a Jülide che prova dei sentimenti per Sabahattin.

Cosa risponderà la pm?

Üzüm felice insieme a Saniye e Gaffur

Üzüm, invece, si ambienterà bene a casa di Saniye e Fekeli. La bimba sta con loro perché la madre Zelis, una delle tante abitanti delle baracche, è malata terminale e si trova ricoverata in ospedale. Ovviamente la piccola non sarà a conoscenza delle condizioni di salute della madre, per questo motivo continuerà a chiedere di lei.

Il destino della madre, però, sarà appeso a un filo, che presto potrebbe spezzarsi.