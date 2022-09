Arriva un nuovo appuntamento con le notizie sulla soap opera Terra Amara. Le trame delle nuove puntate turche raccontano che il dottor Sabahattin riuscirà a ottenere il suo lieto fine dopo il divorzio da Sermin Yaman.

Zuleyha Altun, invece, diventerà mamma bis dopo aver scoperto di essere incinta di una bambina.

Terra Amara, anticipazioni: Sabahattin lascia Cukurova con Julide dopo il divorzio da Sermin

Le anticipazioni di Terra Amara trasmesse nel 2023 in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Sabahattin riuscirà ad avere il suo lieto fine.

Nelle puntate appena andate in onda in Italia, il dottore aveva deciso di iniziare le pratiche di divorzio da Sermin, stanco dei loro continui litigi. Tuttavia, l’uomo ha dovuto desistere dal suo piano quando Demir ha sospeso il pagamento della retta universitaria di sua figlia Betul, studentessa alla Sorbona.

Nonostante questo, i rapporti tra i due coniugi Arcan non miglioreranno e per questo decideranno di dividere le loro strade per sempre. Sabahattin, infatti, riuscirà finalmente a ottenere il divorzio da Sermin, che nonostante tutto tenterà nuovamente di farlo desistere dal suo intento. Una volta tornato single, il dottor Arcan inizierà a cercare nuovamente l’amore. Il padre di Betul, infatti, si innamorerà di una procuratrice, che gli farà nuovamente battere il cuore.

Col passare del tempo, i telespettatori assisteranno al lieto fine Sabahattin, che deciderà di lasciare Cukurova insieme a Julide Yalcinkaya. Una decisione, che non sarà presa bene da Sermin, la quale renderà la vita dei due piccioncini impossibile.

Zuleyha diventa mamma bis, dando alla luce una bambina di nome Leyla

Nelle puntate turche di Terra Amara, che saranno visibili nel nuovo anno sui teleschermi di Canale 5, ci sarà spazio anche per Zuleyha, interpretata dall’attrice Hilal Altınbilek.

In dettaglio, la protagonista sarà raggiunta da una bella notizia. Infatti, Adnan non rimarrà figlio unico dopo che Altun scoprirà di attendere una bambina. Una gravidanza, che tuttavia sarà presa male da Demir (Murat Ünalmış), il quale sospetterà che sua moglie l’abbia tradito con Yilmaz. Il ricco imprenditore, infatti, sarà convinto di essere sterile e per questo arriverà a puntare una pistola contro Zuleyha, con l’intenzione di ucciderla.

Fortunatamente Hunkar (Vahide Perçin) convincerà suo figlio a sottoporsi all’esame del liquido seminale per scoprire la verità. Sarà in questo frangente che il giovane Yaman capirà che la figlia che attende sua moglie è sua. Passati nove mesi, la protagonista diventerà mamma bis, dando alla luce una bambina in onore di Leyla.