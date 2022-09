Elenoire Ferruzzi ha criticato gli autori del GFVip 7. Tutto è partito da alcune clip mandate in onda lo scorso lunedì 26 settembre: Ginevra Lamborghini è stata messa al corrente di alcuni giudizi negativi sul suo conto da parte di Elenoire, Sara e Giaele. Secondo Ferruzzi, gli autori avrebbero messo insieme degli spezzoni con lo scopo di creare litigi.

Che cos'è successo nella terza puntata?

Chiamata in sala led, Ginevra Lamborghini ha ricevuto un video-messaggio dal padre per il suo 30esimo compleanno.

Successivamente la concorrente del GFVip 7, è tornata a parlare del rapporto complicato con la sorella.

Ma non solo, Signorini ha messo al corrente Ginevra di alcuni commenti al vetriolo di Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Giaele De Donà. Le tre concorrenti hanno criticato l'approccio troppo sensuale della coinquilina con Daniele Dal Moro. In replica, Ginevra ha ammesso che non si sarebbe aspettata mai tanto veleno dalle sue compagne d'avventura. La stessa concorrente ha rivelato di essere soddisfatta del suo corpo e di essere una ragazza molto giocosa. Dunque, le critiche delle coinquiline non l'hanno toccata minimamente.

Lo sfogo di Ferruzzi

A 24 ore dalla messa in onda della quarta puntata del GFVip 7, Elenoire Ferruzzi ha cercato un confronto con Ginevra Lamborghini.

Nel dettaglio, l'artista ha spiegato che nei suoi commenti non c'era cattiveria ma solo sarcasmo.

Elenoire ha confidato alla coinquilina che con il suo passato, non si mette a giudicare l'atteggiamento degli altri. Tra l'altro Ferruzzi ha rivelato che anche a lei piace stuzzicare i ragazzi. Secondo Elenoire Ferruzzi, gli autori hanno agito in quel modo per un motivo ben preciso: "Questa è una cosa allucinante. Loro hanno montato tutto per fare Cinema".

A detta della concorrente, non avrebbe senso ridere e scherzare con Ginevra per poi parlare male alle sue spalle: "Qui è uscita una cosa che non corrisponde alla verità". Per Elenoire, gli autori prenderebbe spezzoni di alcune conversazioni tra coinquilini e poi creerebbe dei nuovi video con lo scopo di creare litigi e dinamiche all'interno della casa di Cinecittà.

Le parole su Luca Salatino

Nel corso della giornata di mercoledì 27 settembre, Elenoire Ferruzzi ha avuto da ridire anche su un altro episodio. La diretta interessata ha ripensato al confronto-scontro avuto con Luca Salatino e con la compagna Soraia.

Secondo Elenoire nessuno deve permettersi di parlare di "capitolo chiuso". La concorrente ha ribadito che i suoi sentimenti erano veri e quindi non si può cancellare una cosa da un momento all'altro. Tuttavia, va detto che tra Luca e Elenoire è tornato il sereno.