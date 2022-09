Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con nuovi intrighi e omissioni: le news che provengono dalla Turchia infatti svelano che l'arrivo di Mujgan, la nuova pediatra del paese, mescolerà nuovamente le carte in tavola. La dottoressa inizierà pian piano ad entrare nelle vite dei protagonisti, fino a quando Yilmaz non deciderà di corteggiarla in seguito ad un ennesimo rifiuto da parte di Zuleyha. Akkaya, però, pur raccontando di aver dovuto passare del tempo in carcere per dei problemi avuti con il fratellastro della sua ex fidanzata si guarderà bene di dirle che il suo amore era Zuleyha.

Questa bugia non andrà a genio a Fekeli, il quale suggerirà al suo figlioccio di non far partire una storia con Mujgan basandola sulla bugia.

Yilmaz corteggia Mujgan

Seguendo la storyline delle puntate turche di Terra amara, i telespettatori della soap molto presto assisteranno al corteggiamento di Yilmaz nei confronti di Mujgan. Giunta in paese per cercare una sua strada professionale, dopo aver rinunciato a prendere servizio nella struttura privata del padre, la nuova pediatra avrò modo di conoscere Zuleyha e il marito Demir quando i due porteranno il piccolo Adnan in preda ad un attacco di febbre alta presso il pronto soccorso. Dimostrando grandi capacità, la dottoressa farà colpo su Yilmaz.

Akkaya, dopo aver avuto un nuovo confronto con Zuleyha la quale gli mentirà dicendo di essere felice ed innamorato del marito, deciderà di voltare pagina e andare avanti con la sua vita. Ormai ricco e potente, Yilmaz inizierà a corteggiare in modo molto serrato Mujgan, la quale si dimostrerà a sua volta interessata, accettando il suo invito a cena.

I due inizieranno a dialogare e Yilmaz le racconterà anche degli anni passati in carcere.

Il consiglio di Fekeli per il suo figlioccio

Il giovane dirà alla dottoressa di essere stato dietro le sbarre per alcuni problemi avuti con il fratellastro della sua ex fidanzata. Yilmaz, comunque, prenderà la decisione di omettere che Zuleyha è la donna in questione.

Mujgan, così, pur sapendo che in passato il suo corteggiatore è stato alle dipendenze di Demir non riuscirà a trovare il motivo di tanto astio tra i due uomini. Questo modo di comportarsi di Yilmaz, però, farà mettere in pensiero Fekeli.

Preoccupato per il suo figlioccio, Fekeli durante una cena organizzata proprio da Yilmaz per conoscere Mujgan, capirà che il giovane non ha detto tutta la verità sul suo passato alla dottoressa. Fekeli consiglierà a Yilmaz di raccontare a Mujgan il legame che lo univa a Zukeyha. Il giovane Akkaya deciderà di seguire questa strada o farà di testa sua? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.