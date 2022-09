Nelle prossime puntate di Terra Amara Zuleyha, per amore del figlio, avrà un nuovo boccone amaro da buttare giù. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Demir, per zittire il pettegolezzo che si è diffuso in paese circa la precedente relazione tra la moglie e Yilmaz, la costringerà a mentire durante un'intervista a un giornale. Zuleyha ancora una volta dovrà piegarsi al volere del marito che la ricatterà portandole via il piccolo Adnan.

Il pettegolezzo su Yilmaz e Zuleyha

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di Terra amara.

Seguendo la trame della soap turca, Nihal si recherà in ospedale e rivelerà a Mujgan che Zuleyha è la ex del suo futuro marito. La rivelazione avrà diverse ripercussioni, perché se da un lato la dottoressa deciderà di interrompere immediatamente il fidanzamento con Akkaya, dall'altro alla conversazione con la paziente assisteranno delle infermiere, che non si faranno scrupolo di diffondere la voce in paese generando un grosso pettegolezzo.

Mentre Yilmaz sarà impegnato a riconquistare Mujgan, Demir avrà il suo da fare per mettere a tacere il gossip che riguarda sua moglie. Prima se la prenderà con Cengaver, accusando la moglie di essere la colpevole della diffusione del chiacchiericcio, poi passerà all'azione per mettere a tacere tutto il paese.

A questo punto Demir utilizzerà la carta stampata per rilasciare le sue dichiarazioni circa ciò che c'è stato realmente tra Yilmaz e Zuleyha.

Zuleyha costretta a mentire ai giornalisti

Zuleyha, nel frattempo, sembrerà sempre più intenzionata a chiudere con Demir, ma quest'ultimo deciderà di usare il piccolo Adnan per ricattare la moglie.

Infatti non si farà problemi a portare via per l'ennesima volta il figlio ad Altun, dicendole che se non seguirà le sue istruzioni non rivedrà più il bimbo. Disperata, la donna dovrà piegarsi di nuovo al volere del dispotico Demir.

Zuleyha sarà costretta a dire al giornalista che era vera la sua relazione con Yilmaz, ma al contempo dovrà dichiarare che non appena ha conosciuto Demir si è subito innamorata di lui.

In questo modo riuscirà a rendere giustizia al suo amore per il marito. Sebbene la donna seguirà alla lettera le istruzioni di Yaman, questi non rispetterà la sua parola e non riporterà il piccolo Adnan alla madre. Questo farà soffrire molto Zuleyha, che si troverà ancora più sottomessa al marito. Per scoprire quando la protagonista rivedrà di nuovo il suo piccolino, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.