Nelle prossime puntate di Terra Amara, i telespettatori della soap assisteranno a una mossa molto furba messa in atto da Yilmaz. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, Akkaya riuscirà a comprare la casa di Sermin, che non potrà fare altro che accettare la generosa proposta visto che avrà dei gravi problemi economici. Yilmaz così entrerà a pieno titolo dentro la tenuta degli Yaman, infastidendo non poco Demir che si ritroverà il nemico vicino.

Gravi problemi economici per la cugina di Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara.

Seguendo le trame della soap turca Sabahattin, minacciato da Demir, deciderà di non divorziare da Sermin. Infatti Yaman, pur di evitare che scoppi uno scandalo che travolga la sua famiglia, dirà al marito della cugina che se non rinuncerà al suo intento di lasciare Sermin, non pagherà più la retta universitaria della figlia. Temendo di perdere l'affetto e la stima di Betul, Sabahattin acconsentirà, ma prenderà le distanze dalla famiglia Yaman lasciando la villa.

Nonostante ciò, i problemi economici di Sermin non si risolveranno, neanche quando il marito venderà l'automobile per recuperare un po' di denaro. Così la donna penserà bene di rivolgersi ancora una volta a Demir per avere un prestito, ma lui deciderà di elargire ancora soldi alla cugina solo se in cambio gli venderà la sua casa con le relative terre, che in passato sono appartenute a suo padre.

La somma di denaro offerta sarà però inferiore rispetto al valore di mercato della casa, per cui Sermin rifiuterà.

Sermin accetta la generosa proposta di Yilmaz

Qui entrerà in gioco Yilmaz. Scoperto dei problemi economici della donna, chiederà a Sabahattin il consenso di acquistare la casa della moglie. Il dottore, che sarà ancora innervosito per il ricatto ricevuto da Demir, acconsentirà.

Così Yilmaz chiamerà Sermin nel suo ufficio e le farà un'offerta molto generosa per casa e terre, promettendole che potrà rimanere a vivere nella sua proprietà.

Yilmaz darà solo cinque minuti di tempo a Sermin per dargli una risposta. Messa alle strette e bisognosa di denaro, la cugina di Demir accetterà la generosa proposta.

Il colpo messo a punto da parte di Akkaya permetterà al ragazzo di poter entrare da padrone in una delle tenute appartenenti alla famiglia Yaman. Chiaramente questo affare manderà su tutte le furie Demir, che nel frattempo avrà anche altri problemi a cui pensare, visto l'omicidio di Sait, che sembrerebbe ricondurre proprio a lui. Come reagirà Yaman? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.