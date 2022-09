Una drammatica uscita di scena sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia rivelano che Ali Fekeli verrà assassinato da un complice di Abdulkadir quando scoprirà la vera identità di Mehmet.

Terra Amara, anticipazioni ultima stagione: Fekeli scopre che la vera identità di Mehmet

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti la quarta e ultima stagione annunciano che Cukurova sarà sconvolta da una scomparsa improvvisa.

Tutto inizierà quando Fekeli investirà accidentalmente il fratello di Hakan.

Per questo motivo, quest'ultimo apparirà pronto a tutto pur di vendicare il torto subito. L'uomo, infatti, avrà intenzione di togliere la vita ad Ali, se alla fine non decidesse di risparmiargli la vita quando dimostrerà di essere profondamente dispiaciuto per quanto successo a Erkan. Sarà in questo frangente che Fekeli scoprirà la vera identità del suo aggressore.

Il vedovo di Hunkar, infatti, scoprirà che Hakan è arrivato a Cukurova con lo pseudonimo di Mehmet Kara, pronto a tutto pur di rovinare i piani di Demir. Appresa la verità, Fekeli deciderà di affrontare il suo braccio destro, un certo Abdulkadir, in quanto ha intenzione di scoprire cosa hanno fatto al giovane Yaman, scomparso misteriosamente da Adana.

Ali scopre che Hakan vuole mandare in bancarotta Demir

Nelle puntate di Terra Amara che saranno trasmesse prossimamente in Italia, Abdulkadir informerà Fekeli di aver incontrato Hakan a Beirut, dove hanno iniziato a fare affari fino al loro ritorno a Cukurova, intenzionati a mandare in bancarotta Demir.

In questo frangente, il cattivo cercherà di manipolare Ali, sostenendo di non riuscire più a contenere la sete di vendetta di Hakan, intenzionato ad assassinarlo per la morte di suo fratello Erkan.

Parole, che tuttavia non saranno credute dal patrigno di Yilmaz, il quale minaccerà di togliere la vita ad Abduladir qualora scoprisse che ha detto il falso.

Nel frattempo, Züleyha apparirà in ansia per la strana scomparsa di Fekeli, tanto da cercare informazioni presso il cotonificio.

Il complice di Abdulkadir assassina il patrigno di Yilmaz con un'iniezione letale

Dall'altra parte, Fekeli scoprirà che Hakan si trova nella Camera dell'Industria, tanto da decidere di affrontarlo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: un giovane gli taglierà la strada.chiedendogli aiuto per la sua madre molto malata. Ben presto, si scoprirà che tutto questo è una trappola per far uscire Ali dall'autovettura. Il complice di Abdulkadir, infatti, farà un'iniezione all'uomo che gli farà fermare il cuore. Alla fine, l'assassino metterà il corpo senza vita del patrigno di Yilmaz nella sua auto, in modo da sembrare che abbia subito un infarto alla guida per poi chiamare il suo capo, informandolo dell'esecuzione del piano.