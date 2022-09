Innumerevoli colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente in tv. Le trame turche della soap opera rivelano che Demir Yaman arriverà a togliere il figlio Adnan a sua moglie Zuleyha Altun quando gli ventilerà l’intenzione di divorziare da lui.

Terra Amara, anticipazioni: la storia tra Zuleyha e Yilmaz desta scandalo a Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse nei primi mesi del 2023 sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Demir tenterà di tutto pur di impedire alla moglie di lasciarlo.

Tutto avrà inizio quando la dottoressa Hekimoglu presterà soccorso ad un’anziana donna, che le confiderà che il suo amato Yilmaz ha avuto una relazione con Zuleyha. Una rivelazione, che ovviamente lascerà senza parole Mujgan visto che l’ex meccanico non l’aveva informata della cosa. D’altra parte, il gossip arriverà alle orecchie di tutti gli abitanti di Cukurova a causa delle infermiere dell’ospedale presenti nel momento della confessione.

In breve tempo, ad Adana scoppierà un vero e proprio scandalo. In questo frangente, Demir accuserà erroneamente il suo migliore amico Cengaver di aver rivelato al resto della popolazione il segreto della sua famiglia, tanto da troncare con lui ogni rapporto lavorativo.

Tuttavia, chi pagherà di più per tale situazione sarà Zuleyha.

Demir porta via il figlio alla moglie decisa a divorziare

Nelle puntate turche di Terra Amara, Demir cercherà un modo per soffocare la diffusione del pettegolezzo. Per questa ragione, il giovane Yaman avrà intenzione di concedere un’intervista ad un noto quotidiano locale per svelare cos’è accaduto tra Zuleyha e Yilmaz.

Una versione concordata dalla famiglia Yaman per uscire dall’occhio del gossip, senza destare alcun sospetto. Il figlio di Hunkar, a questo punto, temendo una reazione spropositata della moglie deciderà di portargli via suo figlio Adnan, visto che apparirà sempre più decisa a divorziare. Per questo motivo, Altun non avrà altra scelta che quella di cedere all'ennesimo ricatto.

Altun costretta a rivelare al giornalista di essere innamorata del giovane Yaman

Zuleyha sarà costretta a rivelare ad un giornalista di essersi innamorata di Demir dal primo giorno del suo arrivo a Cukurova. Per questo motivo, aveva interrotto la sua relazione con Yilmaz, dal quale era scappata dopo la sua implicazione in un omicidio, che lo aveva condotto in galera. In questo modo, l’amore tra Altun e il giovane Yaman apparirà totalmente autentico privo di costrizioni da parte della famiglia. Nonostante si pieghi al volere del marito, la giovane non potrà riabbracciare subito suo figlio, poiché il marito si rifiuterà di farglielo vedere.