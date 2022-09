Proseguono le anticipazioni di Terra Amara concentrandosi sui due protagonisti maschili della soap. Infatti, come rivelano le trame provenienti dalla Turchia, Demir e Yilmaz avranno presto un confronto su esplicita richiesta di Fekeli e Hunkar che spingeranno i due giovani ad appianare le loro divergenze una volta per tutte. Ma quando verrà tirata in ballo l'intervista in cui Zuleyha è stata costretta a dichiarare il falso sul suo matrimonio, Akkaya chiederà a Yaman di ritrattare affinché venga fuori che lui ha spinto per le nozze sapendo del forte legame che univa la moglie a lui.

Demir rifiuterà e gli animi si scalderanno ancora una volta.

L'intervento di Fekeli e Hunkar

Nelle prossime puntate di Terra amara, i telespettatori assisteranno al tentativo di Fekeli e Hunkar di far chiarire definitivamente Yilmaz e Demir. Seguendo la storyline della soap turca, Akkaya e Yaman arriveranno a puntarsi le pistole l'uno contro l'altro quando Yilmaz rivelerà al suo nemico di essere ora proprietario della tenuta di Sermin. A farne le spese sarà Gulten, che resterà ferita ad una spalla da un proiettile esploso dalla pistola di Demir. La giovane affermerà in ospedale di essersi ferita maneggiando la pistola del fratello Gaffur per proteggere i due uomini, ma sarà chiara a Hunkar e Fekeli la necessità di intervenire per evitare altri spargimenti di sangue.

Yilmaz deciderà di acconsentire alla richiesta del padrino, affermando però che accetterà di pareggiare i conti col nemico e di rivendergli la tenuta di Sermin solo se lui darà il suo consenso ad una particolare richiesta. La richiesta a cui Yilmaz farà riferimento sarà relativa all'intervista che Zuleyha e Demir hanno rilasciato ai giornali affermando che la giovane era fidanzata con Yilmaz, ma che lo ha subito dimenticato dopo la conoscenza di Demir, avendo avuto per lui una sorta di colpo di fulmine.

Salta la pace tra Akkaya e Yaman

Yilmaz porrà come clausola fondamentale per la 'pace' che Demir ritratti la sua intervista dichiarando che ha spinto per accelerare i preparativi del matrimonio proprio perché consapevole di ciò che legava in precedenza la sua sposa a lui. Di fronte a una richiesta di questo tipo, Demir andrà su tutte le furie e rifiuterà immediatamente la proposta del 'nemico', deciso a mantenere il punto sul suo matrimonio che vorrà tenere a tutti i costi lontano dai pettegolezzi a tutti i costi.

L'armistizio tra i due sarà quindi ancora una volta ben lontano, visti i punti di vista contrapposti. Per scoprire se i due riusciranno ad arrivare ad un punto d'accordo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.