In Terra Amara, Yilmaz si renderà responsabile di un rapimento. Infatti, sotto gli occhi di Saniye, porterà via Adnan dalla tenuta della famiglia Yaman e ben presto si scopriranno le intenzioni del ragazzo. Fikret, invece, catturerà e torturerà un uomo, perché vorrà sapere da lui delle informazioni molto importanti.

Il sequestro di Adnan sotto gli occhi di Saniye

In Terra Amara, Yilmaz si presenterà alla tenuta della famiglia Yaman e sequestrerà il piccolo Adnan. Solo Saniye assisterà alla scena, ma non riuscirà a fare nulla per fermarlo. Demir scoprirà dell'accaduto e crederà che Gülten abbia aiutato Yilmaz a entrare nella tenuta.

Per questo motivo se la prenderà contro la giovane. Temendo delle conseguenze tragiche, Gülten deciderà di scappare via.

La giovane troverà rifugio a casa di Fekeli, infatti l'uomo sarà disposto ad accoglierla per tutto il tempo necessario. L'unica che non sarà d'accordo sarà Behice.

Il piccolo Adnan torna dalla madre

Züleyha, intanto, sarà disperata, in quanto crederà che Yilmaz voglia scappare con Adnan. In realtà, successivamente, si verrà a sapere che il giovane non ha nessuna intenzione di scappare con il piccolo: vorrà solamente trascorrere un po' di tempo con lui, per poi far sapere a tutta Çukurova che in realtà è lui il padre di Adnan.

Dopo aver portato a termine tutti i suoi obiettivi, Yilmaz riporterà il bambino a Züleyha.

Behice scopre i segreti di Fikret

Intanto Saniye sarà molto preoccupata per la brutta situazione che sta vivendo Gülten e si sentirà in colpa per non aver chiarito subito con Demir che la ragazza non è stata complice di Yilmaz durante il rapimento di Adnan. Si sfogherà con Gaffur, che la pregherà di tacere e di non prendersi nessuna colpa, se non vuole che la famiglia Yaman li reputi anche loro responsabili del rapimento.

Behice invece, curiosa più che mai, entrerà nella camera di Fikret, dove troverà un gran numero di passaporti falsi. Che cosa nasconderà il ragazzo? Ovviamente non esisterà a mostrarli a Fekeli e anche lui non potrà che iniziare a dubitare sulla buona fede del nipote appena giunto in città. Anche Yilmaz verrà informato della cosa e sarà proprio lui a consigliare a Fekeli di indagare sul conto di Fikret.

Fikret rapisce e tortura Erol

Mentre nella sua famiglia saranno impegnati a capire che cosa nasconde con tutti quei passaporti falsi, Fikret ne starà combinando un'altra delle sue. Infatti, catturerà Erol, uno degli uomini arrivati a Çukurova per acquistare una delle piantagioni.

Lo torturerà, perché vorrà sapere da lui il nome dell'uomo d'affari che vuole impossessarsi dell'intera area di Çukurova. Tale uomo si chiama Hussein.