L'appuntamento con Terra Amara ritorna nella settimana dal 12 al 16 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, in particolar modo per Zuleyha, arriverà il momento di fare i conti con un bel po' di colpi di scena che la lasceranno senza parole. La donna, infatti, scoprirà di essere stata ingannata da una delle persone più importanti della sua vita e non la prenderà per niente bene.

L'appuntamento con Terra Amara confermato nel tardo pomeriggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara dal 12 al 16 settembre rivelano che la soap opera è confermata nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 17:25 circa.

Un nuovo orario che sta portando fortuna alla soap opera turca, dato che gli ascolti viaggiano su una media di poco inferiore alla soglia dei 2 milioni di spettatori e lo share ha toccato anche il 25%.

Al centro di queste nuove puntate della soap opera turca, ci saranno le vicende di Gaffur e Saniye, i quali si ritroveranno a dover affrontare una situazione particolarmente spinosa.

Anticipazioni Terra Amara 12-16 settembre 2022: Gaffur e Saniye in grande difficoltà

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Gaffur e la sua amata Saniye dovranno affrontare una grave perdita dal punto di vista economico, dopo che si ritroveranno a essere vittime di un ladro. Il malvivente riuscirà a portare via tutti gli averi e i denari della coppia che, nel giro di pochi minuti, perderanno completamente tutto.

A quel punto, la coppia sarà costretta a trovare un nuovo rifugio, motivo per il quale si trasferiranno per un po' a casa di Suna, la zia di Gaffur.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà a dover affrontare un problema con l'automobile. La donna e Sermin resteranno bloccate nella vettura e, per loro, sarà provvidenziale l'arrivo di Yilmaz, il quale si metterà subito all'opera per poterle aiutare.

Zuleyha scopre gli inganni di Gulten: anticipazioni Terra Amara 12-16 settembre

Peccato, però, che la perfida Sermin correrà a riferire tutto a Hunkar, riportando un resoconto della situazione ben diverso dalla realtà.

Sermin, infatti, lascerà intendere che tra Zuleyha e Yilmaz ci sia qualcosa di "non detto" e in questo modo metterà in dubbio la fedeltà della donna, sposata con Demir.

Inoltre le anticipazioni di Terra Amara dal 12 al 16 settembre, rivelano che Zuleyha dovrà fare i conti anche con il tradimento di Gulten. La protagonista della soap opera turca scoprirà che la sua amica non ha mai spedito le lettere a Yilmaz nel periodo in cui era in prigione. Un duro colpo per Zuleyha, la quale resterà profondamente amareggiata da questo atteggiamento, al punto da decidere di allontanare Gulten dalla sua vita.