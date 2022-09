Cosa succede nel finale di Terra Amara in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese, molte delle quali riguarderanno in primis la protagonista Zuleyha.

Anche nelle ultime puntate di sempre della soap opera, la donna non potrà tirare un sospiro di sollievo, dato che si ritroverà a fare i conti con l'ennesima tragedia che segnerà profondamente la sua vita e cambierà per sempre il suo futuro già dilaniato da svariati lutti.

Zuleyha affronta la morte di Hakan: come finisce Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara su Canale 5 rivelano che per Zuleyha ci sarà l'ennesimo duro colpo da affrontare e superare.

Quando il destino sembrerà di nuovo sorridere alla donna, grazie all'arrivo del suo nuovo amato Hakan, ecco che si ritroverà ad affrontare l'ennesima tragedia.

Hakan verrà ucciso in circostanze misteriose e a Zuleyha non resterà altro che fare i conti con questo ennesimo lutto che segnerà per sempre la sua vita.

Un addio a dir poco sconvolgente per la protagonista femminile della soap opera che, nel corso della quarta e ultima stagione, ritroverà di nuovo il sorriso proprio grazie ad Hakan, il quale si rivelerà la "spalla forte" sul quale potrà contare nei momenti di maggiore difficoltà.

Zuleyha indaga sulla morte di Hakan: anticipazioni Terra Amara finale

Tuttavia la morte sospetta di Hakan spingerà Zuleyha a non mollare la presa e a cercare i veri responsabili di quanto è accaduto.

Le nuove anticipazioni sul finale della soap Terra Amara rivelano che i sospetti si concentreranno su Abdulkadir e Betul.

I due compiranno un passo falso nel momento in cui si renderanno conto che la polizia sta indagando sul loro conto, motivo per il quale decideranno di scappare via e tentare la fuga dalla città.

Zuleyha, però, riuscirà a scoprire in tempo il piano dei due criminali e non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia.

Gli assassini di Hakan vengono incastrati: ecco come finisce Terra Amara

Ecco allora che, nel corso delle puntate finali della soap opera, deciderà di indagare sui due assassini e scoprirà che sono in viaggio verso Aleppo.

Immediata la reazione della protagonista di Terra Amara, che a quel punto si metterà al volante e affronterà questo viaggio riuscendo a incastrare definitivamente Abdulkadir e Betul.

I due assassini, infatti, verranno consegnati nelle mani di chi di dovere e, in tal modo, riuscirà a rendere giusta alla memoria di Hakan.

A rischio la programmazione autunnale di Terra Amara su Canale 5

Così, in questo modo, si chiuderà per sempre l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5. Intanto, però, resta da capire ancora quella che sarà la nuova programmazione della soap opera Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva autunnale.

Non si esclude, infatti, che dal 19 settembre, con il ritorno di Uomini e donne, del daytime di Amici e quello del Grande Fratello Vip, la soap opera turca possa essere sospesa dal palinsesto pomeridiano.

Il rischio, infatti, è che Terra Amara venga momentaneamente stoppata per poi essere ripresa tra novembre/dicembre con la messa in onda delle restanti puntate che andrebbero a prendere il posto di Una Vita nel daytime di Canale 5.