Dallo scorso 4 luglio su Canale 5 ha fatto il suo debutto la soap opera di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), che sta continuando a fare compagnia ai fan italiani dal lunedì al venerdì. Nella puntata che occuperà il piccolo schermo il 16 settembre 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non rimarrà di certo fermo a guardare quando sua cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu) lo porterà a conoscenza di una notizia alquanto scottante: gli farà sapere che sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sta progettando una fuga con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Anticipazioni Terra amara, episodio del 16/09: Sermin rivela a Demir che sua moglie vuole fuggire

Gli spoiler del cinquantacinquesimo episodio dello sceneggiato in onda su Canale 5 venerdì 16 settembre, come di consueto a partire dalle ore 16:30 circa e prima della trasmissione condotta da Barbara d’Urso, raccontano che Yilmaz programmerà un viaggio d’affari a Istanbul. Intanto Zuleyha si confiderà con Sermin dicendole di voler fuggire portando con sé il piccolo Adnan: la moglie del dottor Sabahattin (Turgay Aydın) non perderà tempo e avviserà il cugino Demir, mettendolo al corrente dell’intenzione della moglie.

Dalla sua reazione Yaman farà capire di non averla presa per niente bene, visto che si affretterà a recarsi in aeroporto in compagnia della madre Hunkar (Vahide Perçin): quest’ultima e il figlio vedranno Yilmaz (Uğur Güneş) all’imbarco, ma non ci sarà Zuleyha, in quanto si troverà a casa di Nihal (Ebru Aytemur) e Cengaver (Kadim Yaşar).

Zuleyha testa la fiducia dei suoi familiari, Yilmaz deciso ad acquistare un cuscino ricamato dalla sua ex

Züleyha metterà su una messinscena, visto che non sarà affatto decisa a far perdere le sue tracce. L’obiettivo della fanciulla, attraverso il suo stratagemma con cui si è presa gioco di Sermin, sarà quello di capire quanta fiducia ha la sua famiglia in lei dopo i suoi passati tentativi di fuga per ricongiungersi con l’amato Yilmaz e le sue false dichiarazioni d’amore a Demir.

Successivamente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) parteciperà alla cena per la raccolta fondi dell’associazione del suo vecchio amore Hunkar. Durante l’evento verrà messo all’asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha, e l’ex fidanzato Yilmaz lascerà tutti senza parole nell’istante in cui farà una grossa offerta di denaro per riuscire a portarsi a casa l’oggetto in questione.