Un colpo di scena dietro l'altro continua a caratterizzare le puntate della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che nelle prossime settimane di programmazione i telespettatori assisteranno a un agguato teso ai danni di Hunkar e Fekeli, che scatenerà la furia di Yilmaz e che si scoprirà essere stato commissionato da Demir.

Fekeli e Hunkar scampano a un agguato contro di loro

Tutto avrà inizio quando i due ex fidanzati si incontreranno ne loro solito posto per parlare dell'ostilità che c'è tra i loro figli. Nel dettaglio Fekeli svelerà alla mamma di Demir che qualcuno ha tagliato i freni dell'auto di Yilmaz, motivo per cui Mujgan ha perso il controllo del mezzo e ha fatto incidente con Zuleyha.

Il boss punterà il dito contro il figlio della matrona, ma non avrà le prove per poterlo colpevolizzare. A tal proposito ne parlerà con lei per capire cosa pensa effettivamente di quello che sta succedendo. Hunkar si dirà pronta a mettere la mano sul fuoco che non c'è lo zampino di suo figlio ma, proprio mentre starà per parlare e analizzare la situazione con Fekeli, un uomo scenderà velocemente da un'auto, prenderà un'arma da fuoco, sparerà nella loro direzione e fuggirà via.

Fekeli, senza pensarci due volte, proteggerà se stesso e la signora Hunkar mettendosi sotto il tavolino e poi correrà verso l'uomo sperando di poter prendere la targa della sua auto. Purtroppo, però, anche le sue guardie del corpo, presenti sul posto, non faranno in tempo a identificare il soggetto.

Sarà così che il patrigno di Yilmaz e la mamma di Demir si domanderanno chi potrebbe aver tentato di ucciderli.

Yilmaz sfonda il cancello della tenuta Yaman e affronta Demir

Intanto sia Fekeli che la signora Hunkar racconteranno ai loro figli che un uomo ha tentato di ucciderli. Se Demir, però, chiederà alla madre il motivo per cui si trovava insieme all'assassino di suo padre invitandola a non vederlo più e andrà via, Yilmaz si metterà in auto e si recherà dritto alla tenuta Yaman.

Il giovane sfonderà il cancello con la sua auto, prenderà la sua arma e comincerà a sparare colpi in aria.

Demir scenderà le scale della sua villa e si recherà al cospetto dell'ex fidanzato di sua moglie rispondendo nella stessa maniera. Sarà a quel punto che Akkaya lo accuserà di essere il responsabile di quello che è successo al suo patrigno e minaccerà di ucciderlo.

Le sue intenzioni, però, verranno ostacolate da Fekeli e dalla signora Hunkar; entrambi, infatti, si metteranno davanti ai loro figli implorandoli di cessare il fuoco e affermando di essere disposti a farsi uccidere pur di non vedere spargimento di sangue sui corpi dei loro figli.

Sarà così che Yilmaz obbedirà al padre, salirà nella sua auto e andrà e lascerà la tenuta. Demir, invece, abbasserà la pistola e rientrerà in casa.

In seguito si scoprirà che è stato proprio il signor Yaman a commissionare l'agguato a Fekeli, l'uomo, però, non sapeva che con il boss ci fosse anche la madre e si arrabbierà con il suo scagnozzo per aver sparato essendoci anche Hunkar.