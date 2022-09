Dopo aver partecipato a due registrazioni consecutive di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri è tornata a casa. La mattina del 9 settembre, infatti, il cavaliere del Trono Over è stato avvistato all'aeroporto di Fiumicino in attesa del volo che lo avrebbe riportato nella sua Puglia. A Deianira Marzano, però, è stata inviata una foto rubata in cui si vede il protagonista del dating-show in compagnia di una ragazza mora.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sin da quando è cominciata la nuova edizione di Uomini e Donne, le anticipazioni sono state quasi tutte su Riccardo e su quello che sta combinando in studio.

Se davanti alle telecamere si barcamena a fatica tra Ida, i "rivali" del parterre e la tronista Federica, è nella vita di tutti i giorni che Guarnieri sembra non curarsi troppo delle apparenze e di quello che pensa la gente di lui.

Nel primo pomeriggio di venerdì 9 settembre, infatti, il cavaliere del Trono Over è stato paparazzato poco prima di rientrare a casa dopo una doppia registrazione settimanale del dating-show di Maria De Filippi.

Tra le Instagram storie di Deianira Marzano, infatti, è presente una segnalazione molto interessante che una fan ha fatto sul protagonista assoluto di questa prima parte di stagione del format di Canale 5.

La foto dopo le riprese di Uomini e Donne

L'influencer Marzano, dunque, ha condiviso con i propri follower sia lo scatto che i curiosi hanno fatto di nascosto a Riccardo che il racconto di quello che ci sarebbe dietro a quest'immagine.

"Avvistato Riccardo all'aeroporto di Fiumicino con una ragazza mora oggi", si legge sui social network in queste ore.

Il protagonista di Uomini e Donne, dunque, è stato paparazzato poco prima di partire alla volta di Taranto, la città dove vive.

A colpire gli internauti, però, è stata la presenza accanto al pugliese di una giovane bruna: nella foto che sta facendo il giro del web, si vedono i due fare colazione (la donna sta bevendo qualcosa, probabilmente un caffè) ed entrambi non si sono accorti che qualcuno li stava immortalando da lontano.

Non è sicuramente la prima volta che il cavaliere viene beccato in dolce compagnia: quest'estate, infatti, si è vociferato spesso di una presunta frequentazione tra Riccardo e una concittadina di nome Serena, anche lei con i capelli scuri come quelli della ragazza con cui è stato visto questa mattina.

I colpi di scena al rientro a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne, comunque, sono anche concentrati sulle tante cose che sono successe in studio al termine delle vacanze.

Per quanto riguarda il chiacchierato Riccardo, in sole quattro registrazioni ha già fatto di tutto.

Le anticipazioni delle prime puntate della nuova edizione del dating-show, infatti, fanno sapere che Guarnieri si è dichiarato per la neo tronista Federica Aversano dopo un solo ballo. Quando ha scoperto che per corteggiare la napoletana avrebbe dovuto rinunciare al suo posto fisso nel parterre over, il personal trainer ha rinunciato e ha spostato l'attenzione su Ida.

Nel corso di varie riprese, infatti, il tarantino si è intromesso spesso nelle nuove conoscenze dell'ex fidanzata, e questo ha causato la reazione sia di Platano che dei suoi spasimanti.

Lo scorso 8 settembre, tra il protagonista della trasmissione e un nuovo cavaliere c'è stata quasi una rissa: chi era presente racconta che i due sono arrivati vicinissimi al mettersi le mani addosso, ma l'intervento tempestivo di Maria De Filippi ha impedito che accadesse il peggio.

Riccardo, poi, non ha trattenuto la commozione quando la parrucchiera di Brescia ha parlato apertamente dei suoi pregi.