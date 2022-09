Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni dalla Turchia rivelano che Yilmaz si dirà pronto a voltare pagina e a dimenticare una volta per tutte Zuleyha.

L'ex prigioniero, infatti, comincerà a nutrire un forte interesse per la dottoressa Mujgan, che lo spingerà a chiederla in sposa per costruirsi una vita insieme a lei. La relazione con il medico proseguirà a gonfie vele, tanto che entrambi si scambieranno un sentito 'ti amo'; quando però Akkaya le consegnerà l'anello di fidanzamento, la dottoressa farà un passo indietro.

Yilmaz chiede in moglie la dottoressa Mugjan

Nelle prossime puntate della telenovela turca il figlioccio di Fekeli acquisterà un prezioso anello per la sua fidanzata e la inviterà a cena per consegnarglielo. Mujgan nel vedere l'anello rimarrà senza parole e si dirà innamoratissima dell'uomo che le ha cambiato la vita. Al tempo stesso, però, si dirà anche certa che Yilmaz non abbia davvero chiuso con il suo passato e per questo motivo preferirà aspettare prima di accettare la sua proposta di matrimonio.

La donna ammetterà di essere felice come non lo è mai stata in vita sua, ma di voler essere convinta che il loro sia un sentimento reciproco e senza ripensamenti. Pur non sapendo di Zuleyha, infatti, la collega di Sabahattin ha capito chiaramente che Yilmaz ha provato un amore fortissimo per un'altra donna che, forse, non ha ancora dimenticato totalmente e che è il motivo che la spinge a seguire il suo istinto e a rimandare un evento così importante come quello del matrimonio.

Demir chiede scusa alla madre per averla lasciata sola

Intanto la matrona Hunkar non riuscirà a perdonare il comportamento di Demir, che ha lasciato la tenuta insieme alla moglie e al figlio ed è andato a vivere in un Hotel in attesa di costruire una casa tutta per loro. In particolare la 'signora' non tollererà che sia la nuora che il figlio non si siano fatti problemi a lasciarla da sola per giorni pensando solo al loro benessere.

In seguito a una brutta caduta da cavallo, però, farà pace con Demir, che nel frattempo sarà tornato alla villa proprio per rappacificarsi con lei. L'imprenditore non sa, però, che la madre vede Fekeli di nascosto dopo aver scoperto che il boss è sempre stato sincero quando gli disse che il marito non era disarmato il giorno in cui lo ha ucciso.

I due ex fidanzati riprenderanno in mano il loro rapporto pur consapevoli che i loro figli non saranno mai d'accordo a vederli insieme, ma con la speranza di poter recuperare almeno una parte di tutto il tempo perso per colpa della famiglia Yaman e successivamente di tutte le bugie dette.