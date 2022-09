Diverse colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni dalla Turchia rivelano che Mugjan avrà un brutto incidente stradale con la macchina di Yilmaz e in macchina con lei verrà ritrovata anche Zuleyha.

Demir fa manomettere i freni della macchina di Yilmaz

Tutto avrà inizio quando l'imprenditore, dopo aver avuto un confronto chiarificatore, andato a male, con Yilmaz, ordinerà a un suo scagnozzo di manomettere i freni dell'auto del figlioccio di Fekeli. Sarà così che un paio di uomini entreranno nel garage della loro tenuta e obbediranno al volere di Yaman.

La mattina seguente Yilmaz prenderà l'automobile già manomessa, però, incontrerà Mujgan per strada in difficoltà perché la sua macchina le darà problemi nell'accensione. Così Yilmaz, che in passato era un meccanico, si metterà subito a disposizione per capire il guasto e, per non farle fare tardi a lavoro, le presterà la sua macchina.

Mujgan e Zuleyha fanno incidente con l'auto di Yilmaz

Senza pensarci due volte, la dottoressa accetterà di recarsi in ospedale con l'auto dell'ex fidanzato ma, durante il tragitto, incontrerà Zuleyha che, appena la vedrà nell'auto di Akkaya, senza chiedere permesso, entrerà in macchina e si siederà accanto a lei, determinata a fare un tratto di strada insieme e parlarle di qualcosa di molto importante.

I telespettatori potranno immaginare che Altun voglia parlare al medico del rapporto che c'è lei tra lei e Yilmaz, ma non potranno assistere alla conversazione perché, dopo un breve tratto di strada, la macchina comincerà a perdere olio, sbanderà e andrà a sbattere contro un albero.

Intanto Akkaya avrà aggiustato l'auto della collega di Sabahattin ma si sarà anche accorto che la sua di auto aveva lasciato tracce di olio per strada.

A quel punto, allora, salirà in macchina e ripercorrerà la strada che avrebbe dovuto fare la dottoressa per raggiungere l'ospedale.

A un certo punto la scena che si ritroverà davanti lo farà rabbrividire: in lontananza vedrà la sua macchina ferma contro un albero, Zuleyha a terra priva di sensi e Mujgan con la testa contro il volante.

Il ragazzo si avvicinerà subito alla moglie di Demir e la stringerà forte a sé, poi andrà vicino a Mujgan e si attiverà per chiamare i soccorsi.

Zuleyha e Mujgan in ospedale insieme a Demir e Yilmaz

La notizia che le due donne abbiano fatto incidente arriverà anche alle orecchie di Fekeli e Demir. L'imprenditore non si darà pace nel sapere che nella macchina di Akkaya c'era sua moglie e, nonostante le tante domande a riguardo, correrà in ospedale per stare vicino alla donna.

Anche Fekeli e Hunkar accoreranno per vedere come stanno le due ragazze e si faranno domande sulla dinamica dell'incidente. Per fortuna, ben presto, sia Mujgan che Zuleyha cominceranno a stare meglio ed entrambe chiederanno di lasciare l'ospedale.

La prima ad andare via sarà Altun, la quale non sopporterà di vedere Yilmaz vicino a un'altra donna.