Le anticipazioni di Terra amara proseguono e si concentrano sulla relazione che si sta creando tra Yilmaz e Mujgan. Secondo le news che provengono dalla Turchia, nelle prossime puntate della soap Akkaya avrà una discussione molto accesa con Mujgan, la dottoressa che ha deciso di corteggiare per dimenticare la sua Zuleyha. Infatti, innervosito per il gesto di Fekeli che ha permesso che Demir fosse scarcerato, raccontando alla polizia che ad uccidere Sait è stato un cugino di quest'ultimo, se la prenderà con Mujgan che al pronto soccorso salverà la vita ad un uomo che poco prima aveva picchiato la moglie.

La conoscenza tra Mujgan e Akkaya

Tra Yilmaz e Mujgan presto nasceranno i primi problemi. Seguendo la storyline della serie turca che sta appassionando il pubblico italiano, l'arrivo di Mujgan in paese cambierà le carte in tavola. Infatti, Yilmaz ne resterà colpito fin da subito e dopo aver aver avuto una discussione con Zuleyha deciderà di iniziare un serrato corteggiamento. La Altun si sentirà in debito con Demir che pochi giorni prima avrà salvato al vita al piccolo Adnan e quindi dirà al suo ex fidanzato che è felice con il marito e vorrà restargli al fianco. Così, Akkaya inviterà la dottoressa a cena la quale accetterà.

Qualcosa però turberà le fasi iniziali delle conoscenza tra i due giovani.

Da un lato Yilmaz si guarderà bene dal dire alla nuova fiamma che è Zuleyha la donna per la quale è andato in carcere ma dall'altro un gesto un gesto portato a termine dal suo padrino lo farà innervosire a tal punto che lui se la prenderà con Mujgan. Fekeli, infatti, indagherà sulla morte di Sait per la quale è in carcere Demir e scoprirà che non è lui il colpevole dell'omicidio, così rivelerà alla polizia la verità permettendo all'uomo di essere liberato.

Yilmaz nervoso per la liberazione di Demir

Yilmaz non sarà per nulla d'accordo con la scelta del suo padrino. Secondo Akkaya, Yaman meritava di restare in carcere visto che si è macchiato di numerosi crimini compresi i tentativi di ucciderlo per evitare che lui incontrasse Zuleyha. Fekeli comunque andrà dritto per la sua strada ritenendo opportuno non mandare in carcere un innocente.

Yilmaz così sarà innervosito da tutta la situazione tanto che la sua alterazione lo porterà a litigare con Mujgan.

Di turno al pronto soccorso del paese, Mujgan presterà il suo aiuto ad un uomo salvandogli la vita. Yilmaz però preciserà alla dottoressa che avrebbe dovuto lasciar morire l'uomo in questione visto che poco prima aveva picchiato sua moglie. Mujgan innervosita risponderà che il suo dovere di medico è salvare tutte le vite a prescindere da tutte le circostanze. Nonostante questa brutta discussione, però, Yilmaz e Mujgan decideranno di continuare la loro conoscenza. I due riusciranno a superare le loro divergenze? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.