Tante novità sono in arrivo per gli appassionati fan della nuova soap Terra Amara, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno presto in onda in Italia, rivelano che la mamma di Demir avrà un brutto incidente mentre in sella al suo cavallo. Il tutto accadrà dopo un litigio con il figlio, il quale lascerà la tenuta insieme alla moglie e al figlio. La matrona Yaman si ritroverà da sola dopo l'allontanamento di Demir e vorrà smaltire la tristezza con una passeggiata, che purtroppo non finirà bene. Dopo l'incidente, Demir vorrà far ritorno a casa dalla madre, ma Hünkar non sarà d'accordo.

Anticipazioni Terra Amara, trame Turchia: Hünkar e Fekeli di nuovo vicini

Tutto inizierà dopo la morte di Sait. Demir verrà infatti arrestato per il suo omicidio, ma l'imprenditore si dichiarerò sempre innocente. Hünkar cercherà di corrompere Gaffur, in modo tale che possa essere lui ad andare in prigione al posto del figlio. Questa scelta però, non piacerà per nulla a Demir. Dopo essere stato proclamato innocente, il marito di Zuleyha se la prenderà con la madre, accusandola di aver creduto che sia un'assassino. Il litigio si complicherà ancora di più quando Hünkar accuserà il figlio di aver incastrato Fekeli per l'omicidio di Adnan e di aver mentito anche a lei, facendola credere ad una realtà non veritiera.

Demir non riuscirà a capire perché la madre stia difendendo il suo acerrimo nemico e deciderà di prendere moglie e figlio e andare via dalla tenuta Yaman. L'allontanamento di Demir permetterà la madre di chiarirsi ulteriormente con Ali e i due si riavvicineranno. Azize, mamma di Hünkar, farà capire a Fekeli che la nonna di Adnan l'ha sempre amato.

Spoiler Terra Amara, episodi turchi: Hünkar cade da cavallo

Nonostante Hünkar sia felice di questo ritrovato rapporto con il padrino di Yilmaz, il litigio avuto con Demir continuerà a renderla molto triste e pensierosa. La donna deciderà così di fare una passeggiata a cavallo per rilassarsi, ma purtroppo cadrà dalla sella e si ferirà.

Demir inizierà a cercala ivano e la ritroverà solo dopo diverse ore. Dopo averla portata in ospedale per assicurarsi che stia bene, Yaman dirà alla madre di essere intenzionato a tornare a casa con la sua famiglia. La notizia però non sarà di gradimento di Hünkar. La matrona infatti preferirà rimanere da sola nella tenuta Yaman e dirà al figlio che non intende riaccogliere a casa lui e la sua famiglia. Una risposta inaspettata che lascerà Demir molto sorpreso. Una volta andato via di casa, Demir aveva già iniziato la ricerca di una casa più grande dove poter costruire un futuro insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan.