Le anticipazioni di Terra amara proseguono concentrandosi sulla figura del dottor Sabahattin. Secondo le news provenienti dalla Turchia, dopo varie vicissitudini alla fine il medico riuscirà a liberarsi di Sermin, ottenendone il divorzio. Nelle ultime puntate della serie andate in onda in Italia prima della sospensione avviata il 19 settembre, Sabahattin ha richiesto alla moglie la separazione, per poi dover tornare sui suoi passi a seguito di un ricatto di Demir. Ma non passerà molto prima che il marito di Sermin possa buttarsi alle spalle un vita matrimoniale infelice per ritrovare l'amore al fianco di Julide, una donna con cui lascerà il paese.

Gli intrighi della famiglia Yaman contro Sabahattin

Nelle prossime puntate di Terra Amara, i sentimenti saranno i protagonisti indiscussi. Se da un lato i telespettatori potranno assistere al matrimonio tra Yilmaz e Mujgan e poi a quello tra Gulten e Cetin che si innamoreranno, dall'altro un divorzio darà la libertà a Sabahattin. Il medico, infatti, dopo aver richiesto alla moglie la separazione sarà costretto a fare un passo indietro. Demir Yaman lo costringerà a bloccare le partiche oppure sospenderà il pagamento della retta universitaria alla figlia Betul che si trova alla Sorbona di Parigi. Per non attirarsi le ire della figlia, Sabahattin dirà alla moglie che il divorzio è solo rimandato fino alla laure di Betul ma abbandonerà comunque il tetto coniugale.

Sabahattin ottiene il divorzio da Sermin

Sermin proverà di tutto per riconquistare il marito, arrivando a ricomprare l'auto che il medico ha venduto in precedenza per pagare i debiti della moglie. Seguendo la storyline della soap turca, i rapporti tra i due coniugi invece di appianarsi con il passare del tempo peggioreranno sempre di più.

Alla fine, quindi si giungerà al divorzio, tanto sognato dal medico, sebbene questi dovrà superare tutti gli impedimenti che la moglie cercherà di mettere sulla sua strada.

Sabahattin, dopo aver concluso anche dal punto di vista legale l'iter del divorzio, sarà dunque un uomo libero da ogni legame anche agli occhi della legge.

A questo punto, una donna riuscirà a far battere di nuovo il suo cuore. Julide Yalçınkaya, una procuratrice, darà al medico una nuova speranza. Julide e Sabahattin si innamoreranno ma anche in questo caso Sermin ci metterà il suo zampino per separarli. Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia però ci rivelano che, nonostante tutti gli intrighi orditi dalla nipote di Hunkar, alla fine l'amore trionferà a Julide e Sabahattin lasceranno per sempre il paese per vivere tranquillamente il loro sentimento.