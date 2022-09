Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno anche l'inizio della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia infatti rivelano che, dopo aver scoperto la verità sul matrimonio tra Zuleyha e Demir, Yilmaz si metterà sulle tracce degli Yaman e prenderà di mira la signora Hunkar. Fekeli, però, non gli permetterà di fare del male alla sua amata e si intrometterà affinché non le accada niente.

Yilmaz parte per Istanbul alla ricerca degli Yaman

Una volta scoperto che la sua ex fidanzata ha sposato Demir sotto ricatto, Yilmaz parlerà con il padre e gli manifesterà il suo desiderio di vendetta nei confronti della famiglia Yaman.

A nulla serviranno le buone parole di Fekeli, che proverà a farlo ragionare e a non farlo agire solo dominato dall'istinto, Yilmaz verrà a sapere che la famiglia si è trasferita momentaneamente a Istanbul e andrà a cercarla.

La sua intenzione, infatti, sarà quella di parlare con Zuleyha e chiederle se le parole della lettera che gli ha scritto sono vere o meno. D'altronde il giovane si è sposato da poco e ha bisogno di sapere la verità prima di mettere in discussione il suo matrimonio con Mujgan.

Nel frattempo Demir avrà portato sua moglie, suo figlio e sua madre a vivere per un po' in una villa di sua proprietà a Istanbul, questo per tenerle lontano dalla tenuta dopo aver incendiato casa di sua cugina Sermin.

Non appena Akkaya arriverà in città, però, la ricerca degli Yaman si farà più difficile del previsto.

Yilmaz trova Hunkar e minaccia di toglierle la vita

Intanto la signora Yaman deciderà di tornare a casa da sola lasciando la nuora e il figlio a godersi un po' di tempo con il loro bambino. La donna, però, non sa che la voce del suo ritorno arriverà subito a Yilmaz che, senza perdere tempo, si recherà alla tenuta con Cetin e la prenderà in ostaggio in un posto vicino.

Il ragazzo mostrerà lo stralcio di lettera alla matrona ordinandole di rivelargli tutta la verità su quello che è successo tra Zuleyha e Demir quando lui si trovava in prigione. Hunkar non negherà di aver costretto Zuleyha a sposare il figlio, ma ammetterà di averlo fatto per il suo bene e per non mandarla a vivere chissà dove dato che era in dolce attesa.

Yilmaz non crederà alle sue parole e così estrarrà la sua arma da fuoco e minaccerà di toglierle la vita per punirla da tutto il male che ha fatto a lui, a Zuleyha e infine a Mujgan, che si è ritrovata coinvolta in una situazione di cui non ha colpa.

Fekeli ferito per salvare la vita a Hunkar

Intanto Fekeli verrà avvertito da Gulten che la signora Hunkar è tornata a casa, ma che improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce. Conoscendo le intenzioni del figlio, allora, il boss si fionderà nel posto dove è sicuro di poter trovare il figlio e lo sorprenderà con un'arma di fronte alla matrona.

L'uomo si catapulterà per impedire al figlio di compiere qualche gesto estremo ma, durante la colluttazione, verrà colpito al petto da un colpo accidentale.

A quel punto il marito di Mujgan punterà l'arma contro Hunkar, ma Fekeli con le ultime forze rimaste lo implorerà di non farle del male altrimenti non riceverà la sua benedizione.

Sarà così che Yilmaz e Cetin lo trasporteranno in ospedale, dove a seguito di una condizione clinica critica, dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

A prendere il paziente sarà proprio Mujgan, la quale sarà ignara di tutto quello che è successo in sua assenza.