Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Müjgan apprenderà una verità che le spezzerà il cuore. Ascoltando di nascosto una conversazione tra Züleyha e Sabahattin, scoprirà che Adnan non è figlio di Demir, ma invece di Yilmaz.

Züleyha convince Fekeli a non sposare Hünkar

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha vorrà rovinare la vita a Hünkar. Non potrà sopportare che la suocera abbia un matrimonio felice al fianco di Fekeli, così andrà da quest'ultimo e lo convincerà a non sposarla più.

Successivamente Züleyha andrà dal suo amico fidato Sabahattin e gli racconterà che cosa ha fatto e il motivo: non avrebbe mai potuto accettare che Hünkar potesse avere una vita sentimentale felice, dopo che le ha distrutto la sua.

Tra le varie cose che Züleyha ha detto a Fekeli per convincerlo a non sposarla, però, non figura la verità sulla paternità del piccolo Adnan. Infatti la giovane confesserà a Sabahattin di non essere riuscita a dire a Fekeli che Yilmaz è il vero padre di suo figlio.

Müjgan, nascosta dietro una tenda, origlia la conversazione tra Sanahattin e Züleyha

I due, però, non potranno immaginare che Müjgan ascolterà l'intera conversazione, infatti la donna si troverà nella stessa stanza, ma si nasconderà dietro una tenda. Appena Müjgan capirà che Yilmaz ha un altro figlio, il suo cuore inizierà a battere all'impazzata e non riuscirà a trattenere le lacrime.

Intanto Züleyha proseguirà a confessare a Sabahattin i suoi dubbi: non sa se dire a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan. La giovane si sentirà molto confusa anche perché, come le ha detto in passato Hünkar, il futuro e la serenità di molte persone sono nelle sue mani.

Adnan pronuncia la sua prima parola e chiama Yilmaz 'papà'

Ora bisognerà capire che cosa deciderà di fare Müjgan: dirà al marito la verità sul piccolo Adnan oppure la terrà per sé, magari per paura di perderlo? La ragazza era rimasta già impressionata durante un pomeriggio trascorso nel giardino della sua villa. Adnan è scappato da Züleyha e ha raggiunto in quel giardino Yilmaz, Müjgan e Sabahattin.

Proprio Yilmaz ha preso in braccio il piccolo, che davanti a tutti ha pronunciato la sua prima parola.

Infatti ha chiamato Yilmaz "papà", una cosa che ha fatto "scoppiare" il cuore di Züleyha e che ha suscitato lo stupore dei presenti. Forse per Müjgan quello poteva essere un presagio che qualcosa nella sua vita stesse per andare storto, a ogni modo ora spetterà anche a lei decidere se far credere a Yilmaz che è solo il padre del bambino che porta in grembo oppure no.