Nella puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 2 settembre, i telespettatori hanno dovuto dire addio a un personaggio che dal 2016 è entrata nel cuore di tutti: Susanna Picardi. Divenuta magistrato da poco, è morta in seguito al colpo d'arma da fuoco inferitole da Lello Valsano. Gli abili autori della serie tv partenopea, che va in onda su Rai 3, hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico con una storyline che ha incrociato i destini di Viola e Susanna, ma purtroppo alla fine quest'ultima non ce l'ha fatta. L'interprete Agnese Lorenzini ha salutato commossa il suo personaggio, ma immediati sono giunti i saluti degli altri colleghi che con lei hanno condiviso il set.

Agnese Lorenzini saluta Susanna Picardi

Viola e Susanna: il destino di queste amate protagoniste di Un Posto al Sole ha tenuto il pubblico attaccato allo schermo, nella prima settimana di programmazione della soap partenopea dopo la pausa estiva. Raggiunte entrambe da un colpo di pistola, sono state sottoposte a un intervento e inizialmente sembrava proprio che la figlia di Ornella Bruni dovesse avere la peggio. Viola è rimasta in coma, mentre Susanna sembrava essersi ripresa, tanto da organizzare il suo matrimonio con Niko nella stanza d'ospedale. Poi improvvisamente la storia ha avuto un cambio di rotta improvviso.

Viola si è svegliata dal coma, mentre Susanna ha perso i sensi in preda alla febbre alta provocata da un'infezione generalizzata che non le ha dato scampo.

Il saluto a Niko è avvenuto in sonno, prima che ai funerali dove le lacrime sono scese copiose tra tutti i personaggi della serie. Anche nella vita reale le lacrime hanno rigato il volto di Agnese Lorenzini, per l'appunto l'interprete della Picardi. "Che puntata, ragazzi" ha scritto l'attrice su Instagram, mostrandosi molto commossa e affermando di voler bene a tutti coloro che l'hanno sostenuta per sei anni, quelli passati sul set di Un Posto al Sole.

I saluti di Luca Turco e Ilenia Lazzarin

Mentre gli attori hanno dovuto affrontare il lutto per la perdita di Carmen Scivittaro, l'interprete di Teresa, in molti si sono voluti congedare da Susanna mandando messaggi di auguri ad Agnese, che di recente ha rivelato di voler continuare con la sua carriera in teatro ma anche sul piccolo schermo, visto che avrà un nuovo ruolo in tv di cui, per scaramanzia, non ha voluto svelare nulla.

"Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, e io dovrò raccogliere i cocci… Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese" ha scritto Luca Turco dicendosi orgoglioso di aver lavorato con lei. Spiritosi e allegri i saluti di Ilenia Lazzarin, alias Viola. "Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno" ha scritto l'attrice augurando il meglio alla collega.