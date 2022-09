Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con un colpo di scena destinato a modificare il proseguimento della soap. Infatti, secondo le news provenienti dalla Turchia, per mettere a tacere il chiacchiericcio dei paesani che vedranno Yilmaz andare a casa della dottoressa non solo di giorno ma anche di notte. il giovane deciderà di fare la proposta di matrimonio a Mujgan. Un avvenimento inaspettato, però costringerà Akkaya a rimandare: la pediatra verrà rapita, ma lui riuscirà a salvarla.

La dottoressa è in pericolo

Proseguono le anticipazioni di Terra amara con le trame delle nuove puntate turche della soap.

Seguendo la storyline, Mujgan e Yilmaz si daranno il loro primo bacio: la relazione tra i due sembrerà decollare. In paese, però, le frequenti visite a tutte le ore di Akkaya a casa della sua nuova fiamma faranno nascere dei pettegolezzi che potrebbero mettere in cattiva luce la reputazione di Mujgan. Sebbene Yilmaz abbia deciso di non rivelare alla pediatra che la donna per la quale era finito in carcere era proprio Zuleyha come Fekeli consiglierà, il giovane deciderà di ascoltare invece il padrino quando questi gli dirà che per mettere a tacere il chiacchiericcio dei paesani dovrebbe chiedere alla donna di sposarlo.

Così, Yilmaz fisserà un appuntamento con la donna con tutta l'intenzione di fare la proposta di matrimonio, ma Mujgan non si presenterà.

Il motivo sarà che in realtà due uomini giunti in ospedale la preleveranno con la scusa di portarla da una parente in travaglio ma in realtà le loro intenzioni saranno diverse. I malviventi porteranno la dottoressa presso un altro criminale rimasto ferito durante una sparatoria con lo scopo di farlo operare.

Mujgan rifiuta la proposta di matrimonio di Yilmaz

Quando la dottoressa non si presenterà all'appuntamento, Yilmaz inizierà a preoccuparsi e si recherà all'ospedale dove riceverà una notizia da parte di Demir che lo aiuterà a ritrovare Mujgan. Yaman, portando la madre in ospedale dopo una brutta caduta da cavallo, infatti, vedrà la pediatra in auto con due sconosciuti.

A questo punto, Akkaya inizierà a cercare Mujgan e riuscirà appena in tempo per salvarla dai malviventi che tenteranno di ucciderla poiché non riuscirà a salvare la vita del criminale.

Dopo aver portato Mujgan a casa di Fekeli per la notte, Yilmaz deciderà di fare il giorno successivo la proposta di matrimonio. Sorprendentemente, però, la dottoressa non accetterà. Seppure innamorata di Yilmaz, dichiarerà di non voler essere seconda a nessuna per cui accetterà di sposarlo solo quando lui smetterà di soffrire per la sua ex, di cui ancora non conosce l'identità. La dottoressa manifesterà un carattere deciso e molto forte ma per scoprire se Yilmaz riuscirà a convincerla a diventare sua moglie, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.