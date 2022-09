Le anticipazioni di Terra Amara proseguono concentrandosi sulla relazione che vede protagonisti Yilmaz e Mujgan. Secondo le news provenienti dalla Turchia, infatti, dopo aver deciso di voltare pagine non vedendo più un futuro con Zuleyha, Yilmaz inizierà a corteggiare con successo la dottoressa appena arrivata in paese. I due cominceranno a frequentarsi generando il gossip tra i paesani. Akkaya così chiederà in sposa Mujgan, la quale sulle prime rifiuterà capendo che un'altra donna fa ancora soffrire Yilmaz. Ma le cose cambieranno velocemente, quando il padre della dottoressa arriverà all'improvviso in città con uno scopo ben preciso.

Mujgan discute col padre al circolo del paese

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan dimostrerà ancora una volta di avere un carattere forte capace anche di contrastare l'autoritario volere paterno. Infatti, seguendo le storyline della soap turca, non appena il padre della dottoressa, anche lui rinomato medico, scoprirà che la figlia ha una relazione con un uomo che è stato in carcere, deciderà di recarsi in paese. Intenzione del medico sarà quella di spingere Mujgan a chiudere con Akkaya spingendola a fare immediatamente ritorno con lui a Istanbul.

L'accesa discussione tra padre e figlia si terrà al circolo del paese, davanti agli occhi anche di Zuleyha e del marito Demir. Mujgan però non sembrerà disposta a cedere, anzi dirà al padre di non usare certi termini nei confronti di quello che diverrà presto suo marito.

Altun scoprirà così che il suo ex fidanzato ha intenzione di sposarsi al più presto con la dottoressa. Il padre di Mujgan così dovrà interrompere la discussione capendo che la figlia ha ormai preso la sua decisione, seppure fino a poco prima aveva rifiutato la proposta.

Mujgan accetterà di sposare Yilmaz

Yilmaz, così, potrà dare il via ai preparativi delle sue nozze con la dottoressa.

Akkaya però continuerà a mentire sull'identità della donna a causa della quale è finito in carcere. Mujgan, infatti, non saprà che l'ex fidanzata del suo futuro marito è in realtà proprio Zuleyha. Quest'ultima, dal canto suo, avendo scoperto che Yilmaz sta per sposarsi prenderà male la notizia e sarà di cattivo umore tanto che litigherà con il marito non appena rientrerà con lui a casa.

La donna sembrerà non volersi arrendere all'idea che Yilmaz è innamorato di un'altra donna.

Cosa farà quindi Zuleyha a questo punto? E soprattutto, adesso che Yilmaz e Mujgan potranno allestire le loro nozze, avranno un futuro sereno? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se pare proprio dalle trame che i due fidanzati avranno nuovi problemi da affrontare.