Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane. La dottoressa Mujgan accetterà di sposare Yilmaz per dimostrare a suo padre di essere davvero innamorata dell'uomo che lui ha additato come un assassino. La ragazza scoprirà che Zuleyha è stata il grande amore del suo fidanzato e così deciderà di fare un nuovo passo indietro.

Mujgan litiga con il padre e prende le difese di Yilmaz

Tutto avrà inizio quando il padre della collega di Sabahattin arriverà ad Adana, avvertito da una lettera senza mittente che lo informa che il fidanzato della figlia in passato ha ucciso un uomo.

Il primario si recherà prima in ospedale e poi raggiungerà Mujgan al locale dove gli hanno detto che è andata a cena con Yilmaz. Una volta arrivato, il dottore andrà su tutte le furie e ordinerà alla figlia di tornare immediatamente a Istanbul insieme a lui. Poi etichetterà Akkaya come un assassino bugiardo, convinto che la figlia non conosca la verità sul suo passato. A quel punto, però, la dottoressa gli dirà di sapere tutto del suo fidanzato e lo inviterà a non parlare male dell'uomo con cui presto convolerà a nozze.

Nel locale, in cui sono presenti anche Demir e Zuleyha, calerà il gelo, tanto che, sentendosi osservato, Yilmaz dirà a Mujgan di andare via. Intanto anche Zuleyha vorrà tornare subito a casa, incredula di aver sentito che presto l'uomo che ha sempre amato sposerà un'altra donna.

Demir capirà che la moglie sta male per Yilmaz e le chiederà per quanto tempo ancora dovrà sopportare di essere sposato con una donna che non lo ama. A quel punto, però, Altun prenderà coraggio e gli dirà che il suo amore per Yilmaz durerà per sempre e che niente e nessuno potrà mai farlo uscire dal suo cuore.

Mujgan scopre che Zuleyha è stata la fidanzata di Yilmaz

Nel frattempo ad Adana arriverà la moglie del capomastro che in passato si è preso cura di Yilmaz quando viveva a Instabul. La donna avrà un malore per strada e verrà portata subito in ospedale. Lì incontrerà la dottoressa Mujgan e, parlando del più e del meno, chiederà anche se qualcuno conosce il suo figlioccio Yilmaz Akkaya, visto che le piacerebbe rivederlo dopo tanto tempo.

La donna, però, farà anche il nome di Zuleyha definendola la promessa sposa di Akkaya e parlerà del loro amore come un sentimento in grado di superare qualsiasi difficoltà. Sarà a quel punto che Mujgan capirà cosa si nascondeva dietro ai silenzi del fidanzato e deciderà di prendere le distanze da lui. La ragazza si trasferirà a casa di un'amica, con la speranza che Yilmaz possa raggiungerla e darle tutte le spiegazioni di cui ha bisogno.

Intanto la notizia che Demir Yaman ha sposato la promessa sposa del suo ex autista farà il giro del paese in pochissimo tempo e arriverà anche alle orecchie di molti imprenditori. La situazione, dunque, comincerà a farsi pericolosa per l'illustre famiglia Yaman, tanto che la signora Hunkar penserà a come mettere a tacere tutti i pettegolezzi e ripulire il nome degli Yaman.