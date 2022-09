Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo settembre 2022 rivelano che si assisterà allo stop della soap opera Sei sorelle nella fascia del daytime pomeridiano.

Dopo un'estate in cui le vicende delle sorelle Silva hanno appassionato un numero discreto di spettatori, ecco che dal 5 settembre non ci sarà più spazio nella fascia del daytime di Rai 1, complice il ritorno de Il Paradiso delle Signore 7.

E poi ancora, spazio al ritorno di una fuoriclasse del piccolo schermo televisivo: trattasi di Mara Venier, confermatissima al timone di Domenica In.

Chiude Sei Sorelle, torna Il Paradiso 7: anticipazioni palinsesti Rai settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di settembre 2022 rivelano che nella fascia del pomeriggio non troverà spazio l'appuntamento con Sei Sorelle.

La soap spagnola risulta cancellata dal daytime della rete ammiraglia, per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

Le nuove puntate della soap con Alessandro Tersigni andranno in onda a partire da lunedì 12 settembre su Rai 1 ma, da lunedì 5 settembre, saranno trasmesse le repliche delle puntate conclusive della passata stagione.

Di conseguenza, per Sei Sorelle non ci sarà ulteriore spazio nella fascia del daytime feriale anche se, la soap opera, dovrebbe proseguire in prima serata su Rai Premium, nella serata del giovedì.

Il ritorno di Mara Venier con Domenica In: palinsesti Rai settembre 2022

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre 2022 rivelano che in daytime tornerà anche la "regina della domenica pomeriggio".

Trattasi di Mara Venier, confermatissima al timone della sua quattordicesima edizione di Domenica In. Un vero e proprio record per la conduttrice veneta che, con questo primato, è riuscita a battere un altro "mostro sacro" del piccolo schermo e storico timoniere dello show Rai, ossia Pippo Baudo.

L'appuntamento con Domenica In riprenderà l'11 settembre nella fascia del pomeriggio e, per quest'anno, era previsto anche uno speciale in prime time nella serata di venerdì 16 settembre.

Alla fine, però, l'appuntamento con Domenica In Show in prime time è saltato: la conduttrice avrebbe preferito concentrarsi solo sull'appuntamento in daytime, già ampiamente impegnativo.

Carlo Conti e Amadeus inaugurano il sabato sera: palinsesti Rai settembre 2022

Le anticipazioni sui palinsesti di settembre rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno dei Tim Music Awards, i premi della musica italiana.

Lo show andrà in onda il 9 e 10 settembre in prime time su Rai 1, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Una doppia serata che prevede la presenza di numerosissimi artisti tra cui Fedez, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Irama, Elisa, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini.

Dal 17 settembre, invece, Amadeus tornerà in onda in prime time con lo show Arena 60 70 80 e 90, articolato in tre prime serate.