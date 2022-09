La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3.

Con la morte di Susanna e il risveglio dal coma di Viola sembrava che questa storyline avesse raggiunto il suo culmine drammatico, ma potrebbe non essere così. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre rivelano che la famiglia Bruni vivrà ore di apprensione in ospedale. Inoltre ad aggiungere curiosità attorno alla vicenda ci ha pensato Ilenia Lazzarin, con un suo post.

L'attrice già in passato, aveva fatto dichiarazioni sibilline, poi rivelatesi tutte vere, in merito a futuri colpi di scena.

Ebbene anche stavolta ha fatto alcune inquietanti affermazioni che sembrerebbero suggerire che per Viola il pericolo sia tutt'altro che superato.

Ilenia Lazzarin: 'Salva o succederà qualcos’altro?'

Ilenia Lazzarin ha postato alcune immagini del set di Un posto al sole dove si vede Viola venire festeggiata dai suoi parenti, all'uscita dall'ospedale. Tutto insomma lascerebbe presagire un lieto fine, del resto i fan della soap hanno avuto già la loro dose di drammi con la struggente morte di Susanna. Ebbene, pare proprio però che le cose non stiano esattamente così.

L'attrice ha infatti accompagnato gli scatti gioiosi con una didascalia che non promette nulla di buono. Questo il breve testo: "Salva per un pelo o succederà qualcos’altro ?

Emozioni che non finiscono mai! Ci vediamo domani".

Un posto al sole: la famiglia Bruni in ansia

Le anticipazioni rivelano che lunedì 5 settembre i familiari di Viola vivranno ore di apprensione in ospedale. Lecito quindi pensare che la ragazza potrebbe avere un peggioramento, ripetendo lo stesso drammatico percorso che aveva intrapreso Susanna.

C'è però dell'altro, per quanto non venga più nominata Viola nelle trame, in una foto promozionale relativa alla puntata di mercoledì 7 settembre si possono vedere Eugenio e Ornella intenti a discutere in ospedale. Come prevedibile quindi la ragazza resterà ricoverata e dovrà affrontare una lunga degenza. L'interrogativo però riguarda le sue condizioni, che potrebbero peggiorare.

Il destino di Viola ed Eugenio

Non ci sono conferme che Viola possa peggiorare, ma anche se dovesse ripetersi l'iter che ha visto Susanna morire, l'epilogo risulterebbe decisamente diverso. Infatti Viola uscirà dall'ospedale anche se, in seguito, entrerà in crisi con suo marito.

È difficile capire come possano i due allontanarsi in un momento che dovrebbe invece avvicinarli. Viola forse ricorderà al marito quanto pericoloso sia il suo lavoro o ci sarà dell'altro? È difficile capirlo, in ogni caso Ilenia ha assicurato che per Viola i problemi sono tutt'altro che finiti e c'è sicuramente da crederle.