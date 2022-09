L'intervista di Francesco Totti sulla recente separazione dalla moglie Ilary Blasi, sta facendo molto discutere. In queste ore anche Fabrizio Corona è voluto intervenire, raccontando la propria versione dei fatti. L'ex re dei paparazzi ha spiegato che la favola d'amore tra l'ex calciatore e la conduttrice non sarebbe di fatto mai esistita: "Si sono sfruttati l'un l'altro".

Il commento di Corona

Fabrizio Corona nel 2018 era stato protagonista di uno scontro in diretta tv al Grande Fratello Vip con la conduttrice dell'epoca Ilary Blasi, la quale aveva sostenuto che l'ex re dei paparazzi avesse inventato un finto tradimento di Totti a pochi giorni dalle loro nozze.

Oggi, in seguito all'intervista dell'ex calciatore avvenuta ieri, Corona è tornato all'attacco. Tramite l'agenzia di stampa Adnkronos, il fotografo ha riferito: "L'ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati, si sono sfruttati l'un l'altro". Secondo l'ex re dei paparazzi: "La loro è stata una famiglia costruita per dare un'idea di serenità che non c'é mai. Un po' come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un'altra".

Il 48enne ha promesso che a breve renderà pubbliche delle foto su Totti e Blasi che dimostrano la sua versione: "Caro Pupone e cara caciottara, ora è giunto il momento di raccontare la verità". Inoltre, Corona è tornato a parlare della discussione avuta alcuni anni fa al Grande Fratello Vip con Blasi: "Quel giorno il suo attacco era a suo marito per fargliela pagare".

Poi Corona ha sostenuto che "Totti è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito". Concludendo: "Ma quale fiaba Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell'amore. L'amore è un'altra cosa".

Le dichiarazioni di Totti e la reazione di Blasi

In un'intervista di due pagine rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti aveva dichiarato: "Non è vero che sono stato io il primo a tradire". L'ex calciatore ha anche insinuato che la moglie abbia fatto sparire dalle cassette di sicurezza una collezione di orologi. Infine, Totti ha sostenuto che Ilary Blasi lo avrebbe lasciato solo nel momento del bisogno.

In seguito a questa intervista, Ilary Blasi ha preferito la via del silenzio. Tuttavia, il legale della conduttrice a Repubblica ha fatto sapere che ognuno si prende le responsabilità delle proprie azioni. La strategia di Blasi non cambierà: la tutela dei figli viene al primo posto. Dunque ogni dichiarazioni verrà fatta solo nelle sedi opportune.