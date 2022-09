Sono accadute molte cose nelle ultime due registrazioni di U&D: le anticipazioni che stanno circolando sul web da un paio di giorni, fanno sapere che potrebbero esserci le basi per l'ennesimo ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo. Il blogger Pugnaloni, infatti, in queste ore ha rivelato che i due ex fidanzati si sono abbracciati davanti a tutti dopo che lei ha fatto l'elenco dei pregi di lui: a spingere per questo riavvicinamento sarebbero in tanti, in primis Maria De Filippi.

Aggiornamenti sull'ex coppia di U&D

Riccardo Guarnieri ha monopolizzato la maggior parte del tempo a disposizione nelle prime quattro registrazioni stagionali di U&D: è questo che si evince leggendo le anticipazioni delle puntate che Maria De Filippi ha condotto il 30 e 31 agosto, e poi il 7 e 8 settembre.

Nel corso delle riprese di giovedì scorso, ad esempio, il pugliese si è reso protagonista di vari momenti che creeranno parecchio chiacchiericcio quando saranno trasmessi su Canale 5.

Chi era presente in studio, infatti, ha raccontato che il cavaliere è quasi arrivato alle mani con un nuovo corteggiatore di Ida. Un commento di troppo fatto dal personal trainer di Taranto, ha innescato una lite che stava per sfociare in una rissa: a sedare gli animi, ci ha pensato Maria De Filippi pretendendo che i due si stringessero la mano.

La commozione del protagonista di U&D

Al termine di questo momento di forte tensione, la conduttrice di U&D ha chiesto a Platano di elencare tutti i pregi che secondo lei ha Riccardo.

Ascoltando le belle parole dell'ex fidanzata, il tarantino non è riuscito a trattenere la commozione e ha versato qualche lacrima.

Un dettaglio che è emerso solamente la sera del 9 settembre (ovvero circa 24 ore dopo la fine della registrazione della quarta puntata), è che tra Ida e Guarnieri c'è stato anche uno scambio di affetto anche fisico.

"Si sono abbracciati", ha rivelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram rispondendo a una domanda che i curiosi gli hanno fatto su quello che è accaduto tra la dama e il cavaliere nel corso delle riprese del giorno precedente.

Anche se l'edizione 2022/2023 del dating-show è solo all'inizio, sembra che in molti stiano spingendo affinché i due protagonisti assoluti del Trono Over si riavvicinino per l'ennesima volta, a partire dalla padrona di casa De Filippi.

Il rimprovero e poi la pace voluti dalla conduttrice di U&D

Se durante la quarta registrazione stagionale di U&D Maria ha spinto Ida "tra le braccia" di Riccardo, è in una delle precedenti che non ha esitato a rimproverare entrambi davanti a tutti.

Gli spoiler che sono trapelati sulle prime puntate 2022/2023 del dating-show di Canale 5, fanno sapere che la presentatrice ha subito sottolineato quanto secondo lei sia Platano che Guarnieri starebbero facendo di tutto pur di stuzzicarsi e lanciarsi frecciatine indirette.

"Non fate i ragazzini di 15 anni", ha detto De Filippi agli ex fidanzati dopo averli visti affrettarsi a corteggiare o baciare altre persone al rientro in studio dopo la pausa estiva.

La dama si è riavvicinata ad Alessandro Vicinanza (l'ha baciato ma pochi giorni dopo hanno chiuso), il cavaliere ha provato in tutti i modi a uscire con la tronista Federica Aversano.

Dopo il no della ragazza a frequentarsi rimanendo ognuno nel proprio ruolo (la napoletana pretendeva che il pugliese lasciasse il parterre per accomodarsi tra i suoi spasimanti), il protagonista del Trono Over ha cominciato a intromettersi nelle conoscenze di Ida.

Anche Armando ha notato l'atteggiamento un po' dispettoso di Riccardo, così gli ha suggerito di pensare al proprio percorso e a cercare una persona con la quale costruire un rapporto serio.