Il Paradiso delle Signore 7 aprirà i battenti lunedì 12 settembre alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato italiano per gli episodi dal 19 al 23 settembre rivelano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) cercherà una soluzione per far scarcerare prima possibile Gloria Moreau (Lara Komar).

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), invece, rinuncerà a tornare a Belluno, nel frattempo Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà più che mai intenzionato a riconquistare Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

A Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), inoltre, verrà proposto di tornare a lavorare in atelier, mentre Brunella Gasperini condurrà la presentazione del libro scritto da Stefania (Grace Ambrose). Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e la mamma, infine, partiranno per gli Stati Uniti perché quest'ultima avrà bisogno di sottoporsi a una delicata operazione, nel frattempo Agnese Amato (Antonella Attili) volerà a Londra per raggiungere la figlia Tina (Neva Leoni) dopo aver appreso che la stessa rischia di perdere il bimbo che ha in grembo.

Gemma avrà un confronto con Stefania

Le anticipazioni della soap opera sino al 23 settembre evidenziano che Ezio si metterà alla ricerca di una soluzione rapida per permettere alla moglie Gloria di uscire di galera, nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) organizzerà la presentazione del libro di Stefania al grande magazzino.

Matilde, successivamente, annuncerà la volontà di rimanere a Milano, così da stare accanto alla signora Di Sant'Erasmo. Agnese, invece, verrà a conoscenza che Tina è in stato interessante, sebbene tale gravidanza sia a rischio.

Gemma avrà un confronto con la sorellastra e quest'ultima, nonostante mantenga un atteggiamento distaccato, deciderà di perdonarla.

Nel frattempo Marcello tornerà dalla Svizzera e vorrà conquistare nuovamente il cuore della ex fidanzata Ludovica.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) dirà una bugia bianca alla sua amata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) in merito all'escamotage utilizzato per convincere Adelaide a confessare il misfatto a Marco (Moisè Curia).

Agnese partirà per Londra per stare accanto a Tina

Alla giovane Zanatta verrà offerto di tornare al Paradiso delle Signore ma la ragazza rifiuterà dicendo di aver un'altra proposta professionale tra le mani, opportunità lavorativa che Ezio ci metterà ben poco a comprendere che non esiste.

Matilde, poco dopo, darà buca all'appuntamento dato a Vittorio, mentre Adelaide confesserà al nipote di aver tentato di convincere il Direttore del carcere a negare il permesso d'uscita a Gloria.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) proporrà inaspettatamente a Umberto un'alleanza per fronteggiare la contessa, nel frattempo Tancredi (Massimiliano Davoli) inviterà la moglie a presenziare l'indomani alla sua proclamazione come Presidente al Circolo della stampa.

La celebre giornalista Brunella Gasperini condurrà la presentazione del libro scritto da Colombo jr, mentre Anna partirà assieme alla mamma alla volta degli Stati Uniti in quanto il genitore dovrà sottoporsi a un delicato intervento.

Agnese, in ultimo, partirà anch'essa per Londra per raggiungere la figlia Tina e starle vicina in questo momento difficile.