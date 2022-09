Nella giornata di giovedì 8 settembre si sono effettuate le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante la registrazione ci sono state importanti novità e colpi di scena per i protagonisti del parterre over. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Gemma, Riccardo e Ida, che si erano scontrati nella registrazione precedente, hanno continuato la discussione, mentre Tina ha litigato con Pinuccia. Nel frattempo, Roberta Di Padua ha accettato di uscire a cena con Alessandro.

Uomini e Donne, registrazione 8/9: Gemma e Riccardo ai ferri corti

Le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne dell'8 settembre hanno riguardato i protagonisti del trono over. A tal proposito, Gemma, Riccardo e Ida, che nelle registrazioni precedenti avevano avuto una discussione, hanno proseguito a discutere. Le anticipazioni trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, però, non rivelano quale sia stato il motivo del litigio. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare, che Galgani abbia preso le difese della sua amica, andando contro Guarnieri.

Uomini e Donne, riprese 8/9: Tina si scontra con Pinuccia

Anche nell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, il rapporto fra Tina e Pinuccia è complicato.

Nelle precedenti puntate del dating show di Maria De Filippi, andate in onda fino a maggio, l'opinionista della trasmissione non aveva mostrato simpatia nei confronti della dama di Vigevano. Nelle riprese dell'8 settembre, in studio, c'è stata l'ennesima discussione fra Cipollari e Pinuccia. Attualmente, però, non è chiaro quale sia stata la motivazione che può avere portato le due protagoniste del programma a scontrarsi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Roberta Di Padua accetta di uscire a cena con Alessandro

Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 settembre, Roberta Di Padua era tornata nello studio del dating show, per parlare del gossip, riguardante il presunto flirt fra lei e Davide Donadei. In tale occasione, la dama di Cassino aveva ricevuto le attenzioni di Alessandro Vicinanza, che si era dimostrato interessato a conoscerla.

Nella giornata di giovedì 8 settembre, Roberta ha dato la sua risposta al cavaliere campano e gli ha comunicato di accettare l'invito a cena. Nel frattempo, in studio, si è sfiorata la rissa fra Riccardo Guarnieri e il nuovo corteggiatore di Ida. In seguito allo scontro, Maria De Filippi è intervenuta, per placare gli animi, chiedendo al cavaliere pugliese e al corteggiatore di stringersi la mano. Inoltre, durante le riprese, Platano ha elencato i pregi di Riccardo e lui, sentendo le parole della sua ex fidanzata, si è commosso.