Nella giornata di mercoledì 7 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Roberta Di Padua, Davide e Chiara, sono tornati in studio per parlare del gossip, circolato negli ultimi giorni, riguardo a un presunto flirt dell'ex dama con Donadei. Nel frattempo Pinuccia ha litigato con un cavaliere, mentre Armando ha avuto una discussione con Alessandro.

Uomini e Donne, riprese 7 settembre: Roberta Di Padua torna in studio

Roberta Di Padua è tornata nello studio di Uomini e Donne.

Le anticipazioni delle prossime puntate della trasmissione di Maria De Filippi, trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la dama di Cassino è stata presente alla registrazione di mercoledì 7 settembre.

L'ex protagonista del parterre, però, non è tornata in televisione per cercare l'amore, ma per parlare della cena fatta, qualche giorno prima, con Donadei. Durante le riprese del programma di Canale 5, a raccontare la versione dei fatti, insieme all'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, c'erano anche l'ex tronista Davide e la sua ex Chiara, che hanno parlato della fine della loro storia d'amore.

U&D, registrazione 7 settembre: Alessandro Vicinanza vuole conoscere Roberta

Durante il confronto dei tre ex protagonisti di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha notato Roberta. Le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne rivelano che il cavaliere campano ha chiesto a Di Padua di dargli la possibilità di conoscerlo.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono ulteriori dettagli riguardo al fatto che Alessandro ha chiesto all'ex dama di Cassino di uscire insieme di sera.

Pertanto è ipotizzabile che, nella registrazione del dating show dell'8 settembre, Roberta torni in studio per raccontare la serata trascorsa con Vicinanza e dire, quindi, se rimarrà in studio, o se deciderà di continuare lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Pinuccia litiga con un cavaliere

Nel frattempo, in studio, sono state raccontate le vicende sentimentali di Pinuccia. Nella registrazione precedente, un cavaliere era arrivato per conoscere la dama di Vigevano. Purtroppo, nelle riprese di mercoledì 7 settembre, Pinuccia ha avuto una discussione con il signore e la conoscenza fra i due è terminata. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sui motivi della lite e, inoltre, non è chiaro se Tina Cipollari si sia intromessa dando la sua opinione.

Anche Armando e Alessandro hanno avuto una lite in studio. Ida, infine, ha avuto una discussione con Riccardo, nella quale si è intromesso Incarnato.