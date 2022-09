Nella giornata di venerdì 30 settembre si è svolta una registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante le riprese, c'è stato un colpo di scena nel parterre over. A tal proposito, dopo una discussione con Roberta, Alessandro ha confessato di essere innamorato di Ida.

Nel frattempo Riccardo non era presente alla registrazione, mentre Platano aveva tentato di evitare di tornare sui suoi passi con il cavaliere campano ma, alla fine, ha deciso di andare in esterna con lui. Gemma, invece, sta continuando a frequentare Roberto, ma il single sta conoscendo anche Silvia.

Uomini e Donne, riprese 30/9: Alessandro discute con Roberta ed è innamorato di Ida

Nella registrazione di Uomini e Donne del 30 settembre, non sono mancate discussioni. Le indiscrezioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Roberta Di Padua e Alessandro hanno discusso al centro studio. La lite fra i due protagonisti del parterre over è stata a causa di Ida. La dama di Cassino ha affermato che, secondo lei, Vicinanza non era libero mentalmente, perché stava pensando ancora alla parrucchiera. A quel punto, durante il confronto, il cavaliere salernitano ha rivelato di essere innamorato di Ida.

U&D, prossime puntate: Ida e Alessandro vanno in esterna

Nel frattempo, inizialmente, Ida non ha accettato la corte del single campano.

Le indiscrezioni delle riprese di Uomini e Donne di venerdì 30 settembre rivelano che, successivamente, l'ex protagonista di Temptation Island ha cambiato idea.

Pertanto Platano e Alessandro hanno deciso di rivedersi e, quindi, andranno in esterna insieme, anche se al momento non sono chiari altri dettagli.

Uomini e Donne, anticipazioni ottobre: Riccardo è assente

Le indiscrezioni trapelate in rete, inoltre, forniscono un dettaglio interessante sui protagonisti del parterre over.

A tal proposito, mentre in studio la sua ex fidanzata Ida ha deciso di dare una seconda occasione ad Alessandro, Riccardo non era in studio. Pertanto, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Guarnieri non è stato presente e non ha preso parte alle riprese del 30 settembre.

Al momento, però, non è chiaro il motivo della sua assenza.

Gemma, invece, continuerà a non trovare un uomo che dedichi tutte le attenzioni a lei. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 30 settembre forniscono dettagli in più sulla vita sentimentale di Galgani, che continuerà a frequentare Roberto. Purtroppo, però, il single sta anche conoscendo un'altra dama di nome Silvia. Attualmente, non è trapelata nessuna indicazione su come abbia reagito Gemma, di fronte a un uomo che, oltre a lei, sta frequentando anche un'altra signora.