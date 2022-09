Anche se è passata solo una settimana dall'inizio delle registrazioni di U&D, sono già accadute tante cose tra i protagonisti del nuovo cast. Lo scorso 7 settembre, ad esempio, c'è stato un forte scontro tra Armando e Riccardo sui no che Guarnieri ha ricevuto da quando sono ricominciate le riprese. Prima Ida e poi Federica, infatti, hanno respinto i tentativi di avvicinamento del cavaliere, che ora è alla ricerca di qualche dama da corteggiare per restare al centro dell'attenzione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La presenza di Federica Aversano nel cast 2022/2023 di U&D, sta creando lo scompiglio che probabilmente la redazione si aspettava quando ha scelto la ragazza come tronista.

Le anticipazioni delle prime tre registrazioni stagionali, infatti, riguardano quasi tutte la napoletana e quello che ha scatenato in molti personaggi del parterre da quando si è accomodata sulla poltrona rossa.

Lo scorso 7 settembre, ad esempio, Maria De Filippi ha mandato in onda un video sul dialogo che la giovane ha avuto con Riccardo al termine della precedente puntata.

Guarnieri ha ribadito l'interesse che prova per lei, ma la 28enne non si è lasciata convincere e gli ha detto che se vuole conoscerla deve lasciare il posto nel Trono Over e mettersi alla pari di tutti gli altri corteggiatori.

Il pugliese non se l'è sentita di rischiare e ha rinunciato definitivamente a uscire con la bella Federica.

Il suggerimento al collega di U&D

In seguito al rifiuto di Aversano a conoscersi rimanendo nel ruolo di tronista e cavaliere, Riccardo ha spostato la sua attenzione su una sua vecchia fiamma.

Gli spoiler della registrazione di U&D del 7 settembre, infatti, fanno sapere che Guarnieri si è intromesso nel momento dedicato a Ida e Alessandro.

Mentre i due spiegavano i motivi per i quali preferivano interrompere il loro rapporto, il pugliese ha chiesto la parola per dire la sua opinione.

Questa mossa ha fatto storcere il naso sia a Platano che a Vicinanza, che si sono scagliati contro il personal trainer in modo deciso.

La parrucchiera, in particolare, ha preso le distanze dall'ex fidanzato per l'ennesima volta, dicendosi convinta nel voler andare avanti e non guardare più al passato.

L'8 settembre nuove riprese di U&D

Nel sentire Riccardo intromettersi nella conoscenza tra Ida e Alessandro, Armando si è esposto per suggerire al collega di parterre di pensare a sé stesso e non alla vita degli altri.

Nel corso dell'accesa discussione che ha avuto con Guarnieri il 7 settembre, Incarnato gli ha lanciato una frecciatina velenosa dicendogli: "Quest'anno prendi solo pali".

Il napoletano si riferiva ai no che sia Federica che Ida hanno detto al pugliese di recente: la tronista Aversano si è rifiutata di uscire col cavaliere nonostante un'importante dichiarazione, la dama di Brescia ha respinto un suo tentativo di riavvicinamento durante la pausa estiva del programma di Canale 5.

Le anticipazioni delle prime due registrazioni di U&D, infatti, hanno svelato che Riccardo ha cercato l'ex fidanzata nel corso delle vacanze, ma lei ha preferito non acconsentire a un incontro per evitare di cadere nuovamente nel tira e molla che va avanti da anni senza arrivare a nessun punto.

Giovedì 8 settembre, il cast si riunirà per la seconda volta per dare vita al quarto appuntamento stagionale con il dating-show di Maria De Filippi. Gli spoiler odierni, in particolare, chiariranno se Roberta Di Padua ha accettato di andare a cena con Alessandro Vicinanza, e quindi di rientrare ufficialmente nel parterre nel ruolo di dama single in cerca dell'anima gemella.